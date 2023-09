Marina Ruy Barbosa surge em foto inédita com seu namorado milionário

No ar na novela Fuzuê, Marina Ruy Barbosa faz rara aparição ao lado do namorado milionário, Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou o último final de semana em uma festa de casamento e fez uma rara aparição em público com seu novo namorado, o milionário Abdul Fares. Os dois marcaram presença no casamento da estilista Paula Aziz, que foi quem mostrou a foto dos amigos nas redes sociais.

Na imagem, Marina e Abdul apareceram abraçados ao posarem com outros amigos, incluindo o apresentador João Silva, que é filho de Faustão. Recentemente, a ruiva celebrou o seu novo amor. “Estou bem, estou feliz, coração está bem”, comentou ela ao Gshow.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.

Em agosto, ele marcou presença em um evento da grife de roupas dela. Os dois evitaram posar juntos, mas foram vistos trocando abraços e carinhos nos bastidores. No evento, de acordo com o colunista Leo Dias, Abdul Fares usou um relógio que é avaliado em US$ 1,3 milhão – cerca de R$ 6,2 milhões. O relógio é o modelo RM 052 Skull Watch, da Richard Mille, e foi fabricado com 21 peças. O item é raro e teve uma produção limitada.

Quem é o novo namorado de Marina Ruy Barbosa?

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, de 'Splash', o sortudo é o empresário Abdul Fares, de 39 anos. Os dois foram flagrados juntinhos dividindo o mesmo carro durante um passeio. Ainda de acordo com o colunista, ele é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. O rapaz ainda tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis. Ele ainda é sócio em outras empresas.

De acordo com boatos que circulam nos bastidores, eles teriam se conhecido porque convivem nos mesmos círculos e tem amigos em comum. O romance avançou e se tornou oficial após poucas semanas, indicando que eles estão apaixonados.

Marina Ruy Barbosa estava solteira desde dezembro 2022, quando terminou seu namoro com o ex-deputado GuilhermeMussi. Na época, os dois fizeram silêncio sobre o fim do namoro e não deram qualquer explicação sobre o caso.