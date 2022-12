Namoro de Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi chega ao fim, diz colunista

A atriz Marina Ruy Barbosa colocou um ponto final na relação com o deputado federal Guilherme Mussi; os dois estavam juntos desde dezembro de 2021

Chegou ao fim! A atriz Marina Ruy Barbosa (27) decidiu colocar um ponto final na relação com o deputado federal Alexandre Mussi (39), após pouco mais de um ano juntos.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira do site ‘Em Off’, fontes próximas afirmaram que os dois pombinhos decidiram seguir seus caminhos separados e o término definitivo do namoro ocorreu neste mês de dezembro e não tem chance de volta.

Ainda de acordo com o veículo, o casal assumiu o relacionamento em dezembro de 2021, após diversas especulações sobre o suposto namoro. Na época, os dois foram flagrados juntos quando retornavam de uma viagem.

Nos últimos dias, os seguidores da atriz levantaram alguns questionamentos sobre o término do relacionamento do casal, já que em algumas fotos postadas por Marina em suas redes sociais junto com a família, o deputado não estava presente nos registros.

Apesar de todas os boatos, Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Marina Ruy Barbosa publica momentos raros com o namorado

No dia 14, de outubro, Marina Ruy Barbosa compartilhou em suas redes sociais alguns cliques inéditos com o namorado, o deputado Guilherme Mussi. Para celebrar mais um ano de vida do amado, a atriz compartilhou um registro de Mussi diante de uma vista deslumbrante no pôr do sol.