Após ida ao RS, Luciano Huck expõe fato que chamou atenção: "Inacreditável"

Nesta sexta-feira,17, no programa Mais Você, Ana Maria Braga conversou com Luciano Huck sobre sua experiência ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante a entrevista, o apresentador contou que a ajuda da população foi essencial e explicou o motivo do adiamento de sua ida ao estado.

"O que me chamou a atenção foi a coisa do voluntariado. Por mais que as instituições estejam presentes... (...) Quem estava mesmo na rua era o povo. O povo ajudando o povo. (...) É uma população que tem barcos, canoas... O primeiro a chegar na casa de quem estava precisando de ajuda foi o povo. Criou-se uma rede de solidariedade inacreditável", disse Huck.

Sobre adiar sua viagem, ele explicou: "Acordei todos os dias da semana passada angustiado, com a sensação de que queria fazer mais, poderia fazer mais. Mas na semana passada, quando a tragédia se instalou no Rio Grande do Sul, eu falei: 'Não, se eu for agora, vou atrapalhar, porque agora cada lugar no barco que você ocupar é alguém que você está deixando de salvar, cada assento no helicóptero que você ocupar, é alguém que você está deixando de salvar. Foi a hora de ficar nas orações e preces, com a cabeça conectada naquele povo todo", disse o apresentador do Domingão.

Críticas nas redes sociais

O apresentador contou parte de sua experiência no estado no Domingão do último domingo,12, e mais histórias serão mostradas no programa deste final de semana. Durante o papo, Luciano comentou que, ao caminhar pelas cidades, conversou com os moradores e recebeu carinho e, em seguida. Ele também respondeu às críticas nas redes sociais dirigidas aos voluntários famosos que estão oferecendo socorro na região.

"É engraçado quando você vê a temperatura das redes...As pessoas criticando quem está ajudando. Quando você vai lá, as pessoas querem que você esteja lá, esteja perto, que acolha, que olhe 'olho no olho', que ouça as histórias delas", disse Luciano.