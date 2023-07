Novo amor! Saiba quem é Abdul Fares, novo namorado de Marina Ruy Barbosa

Novo namorado de Marina Ruy Barbosa tem identidade revelada; veja

O flagra de Marina Ruy Barbosa com seu suposto novo namorado gerou grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira, 21. É que muitos fãs da ruiva estão ansiosos para descobrir quem é o novo amor da estrela.

Agora, o mistério chegou ao fim. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, de 'Splash', o sortudo é o empresário Abdul Fares, de 39 anos. Os dois foram flagrados juntinhos dividindo o mesmo carro durante um passeio.

Ainda de acordo com o colunista, ele é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. O rapaz ainda tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis. Ele ainda é sócio em outras empresas.

Marina Ruy Barbosa estava solteira desde dezembro 2022, quando terminou seu namoro com o ex-deputado GuilhermeMussi. Na época, os dois fizeram silêncio sobre o fim do namoro e não deram qualquer explicação sobre o caso.

Marina Ruy Barbosa se prepara para voltar ao ar em Fuzuê. Na novela, a atriz viverá uma vilã que gosta de ostentar. Além de ser herdeira e administradora da Conde Montebello Joias, ela será uma apresentadora de TV como coach de riqueza. Na história, a ruiva é casada com Heitor, interpretado por Felipe Simas.

Marina Ruy Barbosa mostra comemoração de aniversário e reflete: ''Me reconectar''

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais no sábado, 01, para compartilhar um álbum de fotos de sua comemoração de aniversário. Ela completou 28 anos de idade na última sexta-feira, 30! Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros de sua festa. Nas imagens, a ruiva aparece usando um vestido prateado. Ao legendar da publicação, Marina fez uma reflexão sobre a chegada de mais um ciclo.

"Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo. Vamos celebrar! Muito feliz!", escreveu.