Marina Ruy Barbosa ensina Felipe Simas a fazer ‘carão’ em vídeo e surpreende

Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas se reencontraram nos bastidores da Globo; Os dois contracenaram na novela ‘Totalmente Demais’

Na última terça-feira, 20, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus 42 milhões de seguidores ao compartilhar um vídeo juntinho do galã, Felipe Simas, nas redes sociais. Em 2015, os artistas contracenaram na novela ‘Totalmente Demais’, e agora se reencontram para dar vida ao casal formado por Preciosa e Heitor, em'Fuzuê', nova trama da TV Globo que estreia em agosto.

Para alegria dos fãs, a atriz dividiu em suas redes sociais um momento de descontração com Simas, e até ensinou o astro a fazer 'carão’ para a foto. "Agora é vídeo. O que você pediu para eu te ensinar?", disse Marina nos Stories do Instagram ao surgir na companhia do colega de elenco. "O carão", respondeu Felipe. "Me ensina, por favor, sério. Eu preciso de uma foto do seu lado".

Vale lembrar que recentemente, Marina Ruy Barbosa chamou atenção ao passar por uma transformação no corte do seu cabelo. Ela estava com os fios compridos, chegando perto de sua cintura, e decidiu passar a tesoura nas madeixas. “Novo look para uma nova personagem”, disse ela na legenda.

Longe da teledramaturgia desde 2018, quando fez O Sétimo Guardião, a atriz está escalada na nova trama para viver uma empresária poderosa, que recebe um tesouro escondido como herança. Enquanto ela busca sua fortuna, acaba descobrindo que tem uma irmã, com quem terá que dividir o seu patrimônio.

VEJA O STORY DE MARINA RUY BARBOSA NA COMPANHIA DE RODRIGO SIMAS:

Foto: Reprodução/Instagram

O look de Marina também chamou atenção, já que ela surgiu com vários acessórios diferentes, que podem fazer parte da caracterização de sua personagem. A ruiva interpretará uma vilã chamada ‘Preciosa’ na trama que tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.