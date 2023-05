Marina Ruy Barbosa posa com Felipe Simas e avisa: “Estamos de volta”

Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas relembram sucesso em 'Totalmente demais' e se reencontram em nova novela da Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) surpreendeu os seguidores com uma publicação em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 30. É que a ruiva posou ao lado do ator Felipe Simas (30). Os dois deram vida aos personagens ‘Eliza’ e ‘Jonatas’ na novela ‘Totalmente Demais’ em 2015, e agora se reencontram na nova trama da Globo, a comédia 'Fuzuê'.

Na publicação, os atores posaram juntinhos enquanto faziam carão. O look de Marina também chamou atenção, já que ela surgiu com vários acessórios diferentes, que podem fazer parte da caracterização de sua personagem. A ruiva interpretará uma vilã chamada ‘Preciosa’ na trama que tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

Segundo informações do Gshow, a personagem de Marina será uma empresária poderosa, que recebe um tesouro escondido como herança. Enquanto ela busca sua fortuna, acaba descobrindo que tem uma irmã, com quem terá que dividir o seu patrimônio. Além da ruiva, outros grandes nomes foram confirmados na novela, como Edson Celulari (65), Juliano Cazarré (42) e Fernanda Rodrigues (43).

A publicação de Marina também deu indícios de que ela viverá um romance com o personagem interpretado por Felipe: “Especialmente para os fãs de Joliza”, ela relembrou o casal na novela de 2015 e avisou: “Estamos de volta”, a ruiva escreveu na legenda do clique compartilhado em seu stories.

