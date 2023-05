Marina Ruy Barbosa divide opiniões ao posar com vestido totalmente transparente: “Surreal”

Atriz Marina Ruy Barbosa escandaliza ao surgir com vestido revelador e divide opiniões nas redes sociais

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) escandalizou com uma publicação em suas redes sociais nesta quinta-feira, 25. É que a ruiva mostrou mais um dos looks eleitos para sua passagem por Cannes, no sul da França: um vestido totalmente transparente. Mas a peça ousada dividiu a opinião dos seguidores da musa nos comentários.

“Beijada pela noite de Cannes”, Marina legendou a publicação em que aparece posando com o vestido chiquérrimo assinado pela grife do designer noruêgues Peter Dundas. A peça, que conta com uma trama de cristais bordados e um decote profundo, deixou vários detalhes do corpão magérrimo da beldade totalmente à mostra nas fotos tiradas pelo fotógrafo João Kopv.

Diversas celebridades deixaram elogios para o look de Marina nos comentários da publicação, como as apresentadoras Angélica e Sabrina Sato. Vários fãs também elogiaram a beleza da artista: "Lindíssima", disse um admirador da ruiva. “A mais elegante”, comentou mais um. “Rainha demais”, exaltou outro. “Surreal”, apontou mais um. "Não existe nada igual, ela é maravilhosa", disse um seguidor.

Mas a beldade também acumulou diversas críticas por conta da peça ousada: “Não ornou com a persona da Marina”, opinou uma seguidora. “Acabou a elegância, o povo agora quer andar pelado”, outro seguidor também não curtiu a escolha. “Esse estilo não combina com você Mari, te ofusca”, aconselhou mais um. "Linda, mas a roupa nem tanto", disparou outra seguidora.

Marina Ruy Barbosa aposta em look fendado estilo Barbie:

Ainda em Cannes, no sul da França, para curtir o Festival de Cinema, Marina Ruy Barbosa encantou seus seguidores na noite da última terça-feira, 23, ao exibir um look no estilo 'Barbie core'! A ruiva apostou em um vestido rosa pink super justinho com uma fenda na parte inferior da peça. A escolha encantou os seguidores da musa. Confira o look!