Após visita, Denise Fraga tranquiliza fãs sobre quadro de saúde de Tony Ramos

"Tá fazendo piada", contou a atriz Denise Fraga após visitar Tony Ramos no hospital. O ator precisou ser operado para drenar um hematoma subdural

Denise Fraga usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde de Tony Ramos. O ator, que está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, precisou ser submetido a uma cirurgia nesta última quinta-feira, 16, para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz contou que foi visitar o artista no hospital e afirmou que ele está bem."Gente, eu queria muito agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto, eu tô muito aliviada."

"A gente acabou de tá com o Tony no hospital, ele tá muito bem, a cirurgia foi um sucesso, doutor Paulo Niemeyer é um craque. Ele tá bem, ele tá falando, tá fazendo piada, o Tony que a gente conhece. E agora é a gente rezar, continuar rezando para a recuperação rápida dele... Eu tô muito aliviada, muito feliz, porque ele está muito bem", falou.

Devido a internação, a peça 'O que Só Sabemos Juntos', protagonizada por Tony e Denise, teve algumas sessões canceladas. A atriz agradeceu a compreensão dos fãs que compraram os ingressos para o espetáculo e garantiu que haverá novas sessões após o ator se recuperar. "Fiquem tranquilos...", finalizou.

Confira o vídeo completo:

Boletim médico atualiza quadro de saúde de Tony Ramos

Nesta sexta-feira, 17, um novo boletim médico sobre a saúde dele foi divulgado. O documento informou que ele foi submetido a uma drenagem do hematoma e apresentou uma significativa melhor. Agora, ele está lúcido e seu quadro de saúde é estável.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (16/05). O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", diz o boletim.

O hematoma subdural acontece quando há sangue acumulado entre o cérebro e o crânio. Vale lembrar que Tony Ramos foi internado ao passar mal em uma gravação na manhã de quinta-feira, 16, e foi operado durante a tarde.