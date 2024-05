Após voltar do RS, Thelma Assis desabafa na web: "Propósito na minha vida"

Ex-BBB e médica, Thelma Assis comentou sobre o retorno para casa após ser voluntária no RS e disparou: "Toda a minha solidariedade aos gaúchos"

Na última sexta-feira, 17, Thelma Assis usou as redes sociais para contar sobre o retorno do Rio Grande do Sul e desabafar sobre a situação do estado após as enchentes. A campeã do BBB 20 atuou como médica voluntária na região e ajudou as vítimas prejudicadas pelas chuvas.

A anestesiologista revelou que voltou para casa para dar continuidade aos seus compromissos, mas ressaltou que pretende retornar ao Rio Grande do Sul em breve. "Vou deixar aqui essa mensagem porque várias pessoas me perguntaram no privado. Eu voltei de Canoas há alguns dias, não apareci aqui em respeito a tudo o que presenciei nos dias em que estive lá, além dos vídeos que fiz pedindo ajuda, não tive mais nada para compartilhar aqui", iniciou ela nos Stories. Junto do texto, Thelma postou a foto de um urso de pelúcia com a mensagem: "você não está sozinha".

"Estou querendo retornar para o Sul, principalmente para ajudar no abrigo de mulheres e crianças. Faço parte de um grupo de mulheres que se uniram nessa causa e estamos fazendo um trabalho nos bastidores para ajudar, pois conhecemos as histórias de cada uma das abrigadas e sabemos o quanto elas precisam de ajuda para recomeçar suas vidas", confessou ela, que também reforçou que atuar como médica voluntária continuará fazendo parte dos seus objetivos.

"Por aqui, preciso seguir com meus compromissos pessoais e profissionais, mas saibam que a medicina de forma voluntária continuará sendo um propósito na minha vida. Mais uma vez, toda a minha solidariedade aos gaúchos, em especial todas as gurias que, mesmo diante de tanto sofrimento, nos deram acolhimento, abraços apertados e palavras de carinho", finalizou a campeã do BBB 20.

Ex-BBB Thelma relata o que viu no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Thelma Assis esteve no Rio Grande do Sul como médica voluntária e revelou o que viu ao chegar lá. Em entrevista no programa Encontro, da Globo, ela falou sobre chegada na região afetada pelas enchentes.

“Cheguei aqui em Canoas ontem e fiquei em choque. A cidade embaixo da água, mais da metade da cidade estava debaixo d’água”, disse ela.

Então, ela explicou como está o hospital para o qual foi levada para ajudar os pacientes. “Nos juntamos com um grupo de pediatras e cada uma está atuando na sua especialidade. O trabalho tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui que estão sobrecarregados, muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabando dobrando a jornada. Eles perderam muito, das 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, eles perderam 19”, afirmou.

Por fim, Thelminha falou sobre a necessidade de doações da população. “A gente segue pedindo doação de água, de medicamentos, de alimentos”, afirmou.

Vale lembrar que Thelma Assis foi para o Rio Grande do Sul junto com Amanda Meirelles e Marcela Mc Gowan, que também são médicas e ex-BBBs.