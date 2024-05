Paolla Oliveira impressiona ao exibir bastidores de cenas íntimas com Nanda Costa

‘Fica esperto, Diogo Nogueira’: Paolla Oliveira levou os fãs à loucura ao exibir bastidores de cenas românticas com Nanda Costa em ‘Justiça 2'

Na noite da última quinta-feira, 17, Paolla Oliveira agitou os seguidores ao compartilhar detalhes dos bastidores de cenas românticas com Nanda Costa. As duas atrizes estão protagonizando um casal na segunda temporada da série 'Justiça', da Globo, e a beldade mostrou como foi filmado o tão esperado beijo entre as personagens 'Jordana' e 'Milena'.

Através de seu perfil no Instagram, Paolla compartilhou diversos cliques dos bastidores, incluindo uma imagem em que aparece deitada na cama ao lado de Nanda. No registro, é possível notar que a cena mais íntima contou com o apoio de um equipamento especial posicionado acima delas, enquanto a equipe estava ao lado no set de filmagem.

Na sequência, a famosa acrescentou registros em que aparece posando ao lado da amiga entre uma cena e outra e seu sorrisão deixou claro que ela se divertiu bastante gravando a série. Por fim, Paolla incluiu um vídeo que aparece se preparando para dar um beijão em Nanda, na cena que deu o que falar nas redes sociais e causou entre os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

"Alguém aí arrisca dizer qual o final dessas duas?”, a atriz aproveitou para perguntar aos seguidores, que deixaram muitas mensagens nos comentários: “Quando você acha que o casal com Diogo Nogueira é o mais gostoso do Brasil, vem aí essas duas”, uma fã brincou. “O final poderia ser comigo”, brincou mais uma. “Fica esperto Diogo Nogueira”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)

Vale lembrar que recentemente, Paolla abriu o jogo sobre sua decisão de expor detalhes de sua intimidade. Anteriormente mais discreta sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou os motivos por trás de sua mudança de postura e explicou por que agora 'gosta' de falar sobre temas que eram ‘proibidos’ como sexo e seu relacionamento.

Em conversa com o podcast ‘E Você?’, Paolla compartilhou como sua percepção sobre o prazer mudou nos últimos anos. A atriz reconheceu que antes tinha dificuldades para aproveitar os prazeres e que passou a ressignificar esse aspecto em sua vida. Inclusive, ela afirmou não ter mais vergonha de expor seu corpo em cenas sensuais por conta da nova postura.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagem a proposta para formar trisal:

No início da semana, Paola Oliveira e Diogo Nogueira reagiram a uma proposta um tanto quanto inusitada nas redes sociais. Em um registro descontraído, o casal aparece gargalhando enquanto assiste a um vídeo no qual a atriz Julia Iorio se coloca como candidata a ser a 'marmita' da relação e pede para formar um trisal com eles.

"Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? E nós aqui, na merda, sem ter um gostoso pra chamar de nosso? Cada foto que eles postam juntos é demais!", Júlia se derreteu pelos famosos, que caíram na risada com o pedido.