Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagem a proposta para formar trisal com atriz

Pode isso? Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreendem ao reagirem a vídeo de atriz que pede para formar trisal e ser a ‘marmita’ do casal

Na última quarta-feira, 15, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira divertiram os seguidores ao compartilharem sua reação a uma proposta inusitada da atriz Julia Iorio. Em um registro descontraído, o casal aparece gargalhando enquanto assiste a um vídeo no qual a artista se coloca como candidata a ser a 'marmita' da relação e pede para formar um trisal com eles.

Em seu perfil no Instagram, Julia publicou um vídeo em que pede uma chance para ficar com o casal: “É muito triste pensar que eu vou morrer e passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira. Gente, que casal é esse? Meu Deus do Céu!", disse a artista, que fez o cantor e a atriz caírem na gargalhada com as declarações ousadas.

"Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! (vou falar) 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? E nós aqui, na merda, sem ter um gostoso pra chamar de nosso? Cada foto que eles postam juntos é demais!, Júlia se derrete pelos famosos.

Por fim, Iorio aproveita para mandar um recado para sua mãe: “Se estiver vendo isso, é brincadeira, tá? É só pela risadaria mesmo, fica tranquila", ela disfarça e dá uma piscadinha no final. Diogo também entrou na brincadeira: "Tá vendo? Era só brincadeira”, ele dispara e Paolla cai na risada: "Agora é brincadeira, uai!", ela debocha.

Nos comentários da publicação, Julia exibiu o choque ao ver que seu vídeo chegou aos artistas: “Gente, que isso?”, ela brincou. Muitos seguidores também concordaram com a proposta: “Julia representando uma parcela enorme da população brasileira”, disse uma admiradora do casal. “Todos somos Julia quando o assunto é Diogo e Paolla”, escreveu outra.

Paolla Oliveira fala sobre mudanças em sua vida pessoal:

Vale lembrar que na última quarta-feira, 15, Paolla Oliveira abriu o jogo sobre sua decisão de expor mais detalhes de sua intimidade com Diogo Nogueira. Anteriormente mais discreta sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou os motivos por trás de sua mudança de postura e explicou por que agora 'gosta' de falar sobre temas que eram ‘proibidos’ como o sexo.

Em conversa com o podcast ‘E Você?’, Paolla compartilhou como sua percepção sobre o prazer mudou nos últimos anos. A atriz reconheceu que antes tinha dificuldades para desfrutar dos prazeres e que passou a ressignificar esse aspecto em sua vida, colocando mais foco em si mesma e celebrando mais suas conquistas; confira o relato.