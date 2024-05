Paolla Oliveira revela motivo por trás da decisão de expor intimidade: ‘Prazer’

Antes mais discreta sobre intimidade, Paolla Oliveira explica por que agora gosta de falar sobre sexo, exibir o corpo e expor namoro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre sua decisão de expor detalhes de sua intimidade com Diogo Nogueira. Anteriormente mais discreta sobre sua vida pessoal, a atriz compartilhou os motivos por trás de sua mudança de postura e explicou por que agora 'gosta' de falar sobre temas que eram ‘proibidos’ como sexo e seu relacionamento.

Em conversa com o podcast ‘E Você?’, Paolla compartilhou como sua percepção sobre o prazer mudou nos últimos anos. A atriz reconheceu que antes tinha dificuldades para desfrutar dos prazeres e que passou a ressignificar esse aspecto em sua vida, colocando mais foco em si mesma e celebrando mais suas conquistas.

Como resultado, hoje a artista se sente mais à vontade para discutir os assuntos, além de expor detalhes de sua vida pessoal, como sexo e relacionamentos, algo que ela tinha receio de fazer no passado. Inclusive, Paolla contou que tinha ressalvas até em compartilhar suas conquistas, como a casa nova que está construindo.

"Tô mostrando relacionamento, a conquista de uma casa, que antigamente eu jamais abriria a porta da minha casa. A gente tem tanto orgulho de mostrar que está trabalhando e por que quando a gente conquista alguma coisa não mostra? Por que não mostro quando tô bem no meu relacionamento?”, disparou Paolla.

“Então mostro o prazer que é estar na companhia de alguém ou na companhia de amigos", Paolla explicou a decisão de expor o que antes era ‘proibido’: “E falar de outros prazeres, eu gosto agora da mulherada falando de sexo. O sexo vinha para mim sempre como um setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeur”, relembrou.

Hoje, Paolla considera questões envolvendo sua intimidade como ‘naturais’ e não vê problema em expor: “Assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida", disse a atriz, que afirmou não ter mais vergonha de expor seu corpo em cenas sensuais e também seu relacionamento com o cantor de pagode, que começou discreto em 2021.

