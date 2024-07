Ex-esposa de Nahim estaria buscando vaga em reality após a morte do cantor

Após a morte de Nahim, ex-esposa do cantor teria feito pedido para garantir vaga em reality show famoso, afirma colunista

Após a morte do cantor Nahim, sua ex-esposa, Andreia de Andrade, já teria entrado em contato com a produção de um reality show famoso para tentar garantir sua vaga no confinamento. Segundo o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, a viúva está buscando uma oportunidade entre os participantes de 'A Fazenda', na Record.

De acordo com o colunista, fontes revelaram que a influenciadora digital teria chegado a enviar mensagens para o produtor de elenco da atração rural. Além de evidenciar que está disponível, Andreia demonstrou seu interesse em participar da próxima edição, cujo início está previsto para meados de setembro deste ano.

Inclusive, este é um dos poucos programas da emissora nos quais ela ainda não teve a oportunidade de participar. Para quem não acompanhou, Andreia já marcou presença no 'Power Couple' durante seu casamento com o famoso. Além disso, ela participou recentemente da segunda edição de 'A Grande Conquista', mas foi eliminada da atração.

Vale lembrar que Andreia e Nahim se separaram oito meses antes da morte do cantor e anunciaram o divórcio em suas redes sociais: ”Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor”, disseram.

É importante destacar também que Nahim faleceu aos 71 anos de idade. O cantor, que ganhou destaque na televisão nos anos 80, foi encontrado sem vida em 13 de junho em sua casa em Taboão da Serra, São Paulo. Inclusive, a morte dele foi registrada pela polícia como suspeita e continua sob investigação das autoridades.

Ex-esposa de Nahim revela decisão envolvendo itens do cantor:

Em meio ao luto, a ex-mulher do cantor Nahim, a empresária e influenciadora digital Andreia Andrade, usou as redes sociais na noite da última quinta-feira, 27, para conversar um pouco com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ela revelou que tomou uma decisão envolvendo os objetos pessoais do artista, que faleceu no dia 13 deste mês.

Andreia disse que faria um bazar beneficente com alguns itens de Nahim e explicou que o dinheiro arrecadado será destinado para ajudar os próprios cachorros do cantor, além de doar uma porcentagem para ONGs de animais. De acordo com ela, o evento aconteceu no mesmo fim de semana, em Taboão da Serra, São Paulo.