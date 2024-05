Monique Evans manda recado para convidados de seu casamento: 'Não pode'

Faltando poucas horas para oficializar a união de 10 anos com Cacá Werneck, Monique Evans reforçou uma regra importante aos convidados

O grande dia chegou! Nesta quinta-feira, 16, acontece o casamento da apresentadora Monique Evans com a DJ Cacá Werneck no Rio de Janeiro. Após quase 10 anos de relacionamento, o casal finalmente oficializará a união em uma cerimônia com a presença de amigos próximos e familiares.

Ansiosa para o momento especial, Monique falou um pouco sobre sua expectativa em seus stories no Instagram. "Casamento é uma coisa muito louca. Pira qualquer um. Você fica nervosa, pelo o que ele representa, e ao mesmo tempo a festa que, por mais que eu tenha a melhor cerimonialista, as pessoas não param de me perguntar coisas. Muita confusão", disse.

Em seguida, a mãe de Bárbara Evans fez questão de ressaltar que não irá permitir penetras em sua festa de casamento. "O convidado não pode convidar. Uma lista que você faz de 200 pessoas, vai virando quase 400. Não dá. Convidei pessoas importantes da minha vida, mas não posso deixar que a pessoa convide outra pessoa. Espero que entendam isso", avisou.

E completou: "Convidado não convida. Eu sinto muito, mas não dá. Nem cabe no lugar". Em janeiro deste ano, Monique Evans compartilhou em seu Instagram um convite virtual para a festa. "É com muita emoção que anunciamos o dia do nosso casamento. O convite está sendo feito com muito AMOR", escreveu.

Monique Evans revela motivo de casamento com Cacá Werneck após 10 anos de união

Com data marcada e preparativos em mãos, Monique Evans está mais do que pronta para formalizar a união com a DJ Cacá Werneck, com quem vive um relacionamento de 10 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo comentou sobre os motivos que levaram o casal a pensar na renovação dos votos.

Muito popular entre a comunidade LGBTQIAP+, Monique conta que apesar do casal representar muitas pessoas, o real motivo por trás do casamento estar na realização de um desejo pessoal dela e da Cacá. "Em momento nenhum a gente pensou assim [na representatividade], porque pra gente é tão normal, que a gente se vê como um casal normal. Então em momento nenhum a gente pensou nisso".

Segundo a famosa, será um evento importante para a família das duas e por isso elas estão se dedicando nos mínimos detalhes. "A gente pensou mais em celebrar o nosso amor e ter a família por perto, principalmente a minha mãe e a vozinha dela, para elas participarem desse momento", disse Monique.