Após polêmicas, ex-BBB Davi curte o dia na piscina: "Viva cada momento"

Campeão do BBB 24, Davi curte o dia ensolarado à beira da piscina, e faz reflexão sobre a vida após o fim de seu relacionamento

Davi Brito, campeão do BBB 24, aproveitou o dia ensolarado para curtir o dia na piscina. O baiano, que está solteiro após o fim de seu relacionamento com Mani Rêgo, está aproveitando alguns dias de lazer com sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, neste domingo, 28, o ex-motorista de aplicativo compartilhou uma foto em que aparece todo sorridente, de bermuda e sem camisa, sentado à beira da piscina, e fez uma reflexão sobre a vida.

"Encare seus dias com magia, faça pulsar toda tua energia e viva cada momento como se valesse por uma eternidade, porque o hoje, amanhã será, um ontem pra se esquecer", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

Vale lembrar que nos últimos dias Davi se viu em uma grande polêmica devido ao fim de seu relacionamento com Mani. Durante a gravação do Altas Horas, ele deixou escapar que os dois não estavam mais juntos e explicou que a decisão partiu dela. No vídeo vazado na web, é possível ouvir o que ele falou sobre a situação. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", declarou o campeão do BBB 24.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Matteus revela como está amizade com Davi fora do BBB 24

Fora do confinamento do BBB 24 há quase duas semanas, o vice-campeão Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova rotina agitada pós-reality show da Globo. Na tarde desta última quinta-feira, 25, o Alegrete separou um tempinho para conversar um pouco com os fãs e aproveitou para responder algumas curiosidades dos internautas.

Ao ser questionado sobre sua amizade com Davi, Matteus revelou que ainda não conseguiu conversar muito com o jovem devido a sua agenda de compromissos como vencedor da edição. "Sobre o Davi... nós nem conseguimos falar direito porque está uma correria. O homem está fervendo, não para quieto, mas é claro que vivemos coisas maravilhosas lá", explicou o ex-brother. Saiba mais!