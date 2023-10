De onde é o vestido de noiva de Celina Locks, a esposa de Ronaldo Nazário?

Saiba qual foi a grife que criou o vestido de noiva deslumbrante de Celina Locks, a esposa de Ronaldo Nazário

A esposa de Ronaldo Nazário, Celina Locks, atraiu todos os olhares com o seu vestido de noiva para o casamento luxuoso em Ibiza, na Espanha. As fotos da união foram reveladas nesta terça-feira, 3, e mostraram a noiva deslumbrante em um vestido de grife.

Para o seu grande dia, Celina usou um vestido de noiva da grife Giorgio Armani Privé. O modelito foi confeccionado em organza de seda branca, com drapeado, fenda, alça entrelaçada e véu de organza. Para completar o visual, a noiva usou brincos da coleção Blue Book da Tiffany & Co e sapatos Giorgio Armani.

Inclusive foi o estilista Giorgio Armani que criou todos os looks dos noivos para os três dias de festas. A mesma marca vestiu o noivo com a versão masculina da grife e também os outros vestidos que a noiva usou para celebrar sua união, incluindo um modelito de cetim de seda branco com decote em V e botado de flor de lótus.

O casamento aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, no topo de um penhasco e com uma linda vista para o mar.“Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse ele. E ela falou sobre o sonho da festa de casamento. “Sempre sonhei em trazer naturalidade para o meu casamento, nada muito over, mas focado na riqueza dos detalhes. Comida, música boa, muita alegria e variedade de docinhos!”, contou.

Você pode saber mais detalhes sobre o casamento de Ronaldo e Celina na Revista CARAS desta semana, que chega às bancas na sexta-feira, 6.

Veja as fotos do casamento de Ronaldo e Celina Locks:

