Famosos falam sobre primeiras fotos oficiais do casamento de Ronaldo e Celina: ‘Lindos demais'

Ronaldo Nazário e Celina Locks mostram as primeiras fotos como noivos no dia do casamento deles e os amigos famosos elogiam o casal

Nesta terça-feira, 3, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e a esposa, Celina Locks, exibiram as primeiras fotos oficiais do casamento deles, que aconteceu em Ibiza, na Espanha, no último final de semana. As imagens foram divulgadas na Revista CARAS desta semana e, logo depois, eles compartilharam as fotos dos noivos no Instagram.

Com isso, vários amigos famosos elogiaram o casalzão. Nas imagens, Celina e Ronaldo apareceram lado a lado após a cerimônia de casamento e mostraram seus looks impecáveis. Ela usou vestido branco da grife Giorgio Armani Privê e ele surgiu com um terno da grife Giorgio Armani. "O dia mais mágico de todos", disse ela na legenda.

Nos comentários, Fernanda Motta declarou: “Lindos demais. Parabéns e viva aos noivos”. Camila Queiroz escreveu: “Lindos. Queria muito ter conseguido ir! Que seja o início de uma história de muito amor, cumplicidade, respeito e admiração. Deus abençoe”. Enzo Celulari declarou: “Foi tão lindo. Viva o amor de vocês”. Veja mais fotos do casamento de Ronaldo e Celina Locks aqui.

View this post on Instagram A post shared by C E L i N A (@celinalocks)

Marina Ruy Barbosa usou vestido caríssimo no casamento de Ronaldo

A atriz Marina Ruy Barbosa caprichou na escolha de seu look para curtir a festa de casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno com Celina Locks neste final de semana. A estrela esteve em Ibiza, na Espanha, para celebrar o amor do casal e mostrou que usou um vestido caríssimo!

A ruiva apareceu com um vestido verde plissado, brilhante e com alças finas. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que exibiu o modelito de vários ângulos em novas fotos. A peça é da grife Gucci e custa cerca de R$ 45 mil.

Vale lembrar que Ronaldo e Celina organizaram uma festança na Espanha com três dias de celebrações, incluindo a cerimônia de casamento, festa animada e jantar especial. Porém, eles proibiram o uso de celulares dos convidados durante a comemoração para evitar registros do evento e para que todos se divertissem tranquilamente.