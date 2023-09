Filhos de Gugu e de Faustão ganham espaço em programa de Luciano Huck

No Domingão Com o Huck, filhos de Gugu e de Faustão participarão de quadro especial

Os filhos de Gugu e de Faustão se encontrarão no palco do programa de Luciano Huck. Os jovens, João Augusto Liberato e João Guilherme Silva, participarão do quadro no Domingão Com o Huck, o Lip Sync.

Conforme já adiantado pelo colunista Flávio Ricco e confirmado agora pelo Notícias da TV, os herdeiros dos apresentadores, que disputavam as audiências aos domingos, enfrentar-se-ão em um duelo mega especial.

A ideia inicial de Luciano Huck era fazer uma homenagem para os comunicadores icônicos dos anos 90. Diante da boa aceitação dos meninos, eles resolveram colocá-los no quadro que está fazendo bastante sucesso e deu o que falar no último domingo com Ana Maria Braga no palco imitando Rita Lee e Carmen Miranda.

É bom lembrar que João Guilherme Silva em breve terá um novo programa na Band. Nos últimos meses, o jovem comunicador co-apresentou o Faustão na Band ao lado de seu pai e Anne Lotermann. Já João Augusto Liberato se mantém longe dos holofotes e segue uma vida mais calma nos EUA.

Filho de Gugu mostra viagem com a mãe e as irmãs

O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, mostrou que está em paz com sua família, mesmo não apoiando a decisão da mãe, Rose Miriam, e das irmãs gêmeas, Sofia Liberato e Marina Liberato, na justiça, de não seguirem o testamento deixado pelo apresentador.

Prova disso, foram as fotos compartilhadas pelo jovem nesta segunda-feira, 18, da viagem que fez ao lado das três em Bahamas. Juntos, eles curtiram o local paradisíaco em um cruzeiro luxuoso. Sorridentes, eles apareceram curtindo shows, tomando drinks e admirando a praia.

"Viagem em família", escreveu João Augusto Liberato, que é a favor que o testamento deixado por Gugu seja seguido conforme ele queria. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Que lindos", admiraram os fãs. "Amei", aprovaram a união.