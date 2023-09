Ana Maria Braga homenageia Rita Lee e Carmen Miranda no Domingão

Em participação da Batalha do Lip Sync, no Domingão, Ana Maria Braga emocionou o público ao surgir como Rita Lee e Carmen Miranda; confira os vídeos!

Neste domingo, 24, o quadro Batalha do Lip Sync, do programa Domingão, apresentado por Luciano Huck na TV Globo, teve a ilustre presença da apresentadora Ana Maria Braga. Em sua participação, a comandante do Mais Você se apresentou duas vezes no palco do programa, em disputa com o ex-BBB Gil do Vigor.

Para aquecer o público, Ana Maria surgiu caracterizada como Rita Lee e performou a música Lança Perfume em homenagem à estrela do rock, falecida em maio deste ano. Ela agitou o público do programa com ajuda dos dançarinos e se divertiu ao som do hit brasileiro.

A apresentadora também declarou sua admiração pela cantora e admitiu estar emocionada. "Foi uma amiga minha. Não muito ‘chegada’, mas a gente se falava, sempre. Era uma poetisa, uma mulher fantástica. Quando surgiu essa oportunidade, falei: ‘Gente...’. Eu sinto ela dentro de mim! Admiro muito, gosto dela, para mim ela vive pra sempre nas músicas e na saudade”, contou.

Mais tarde, a famosa apareceu como Carmen Miranda, artista luso-brasileira que era um sucesso no mercado internacional. Com penas na cabeça e muitos acessórios, Ana Maria emocionou ao som de O Que É Que A Baiana Tem.

Ao finalizar a apresentação, Ana Maria disse que queria apresentar Carmen Miranda para as gerações que não conheciam a artista. "Ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do Brasil e fazer sucesso, como a Anitta faz hoje. E ela era fantástica. Quebrando todas as barreiras e levando o nome do Brasil com um sorriso, com bom humor, qualidade”, disse.

Gil do Vigor, que competia contra a comunicadora, também se apresentou duas vezes. Na primeira, o economista dublou uma apresentação de ópera e se divertiu com a seriedade. Já na segunda e maior performance, ele se transformou em Patrick Swayze e Jennifer Grey no filme Dirty Dancing, de 1987. Com roupa dividida ao meio, ele dançou ao som do hit I've Had The Time of My Life. Apesar da apresentação impecável, o ex-BBB acabou perdendo para Ana Maria Braga.

ACORDA MENINAAAAA! Vem ver a Ana Maria entregando TUDO na #BatalhaDoLipSync#Domingãopic.twitter.com/WRYrGe3aGx — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 24, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)