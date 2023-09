Luciano Huck revela conversa com namorado de Ana Maria Braga: 'Acordava'

No Domingão com Huck, Luciano Huck revela história que soube da intimidade da apresentadora antes de quadro na TV

O apresentador Luciano Huck recebeu a presença de Ana Maria Braga no palco do Domingão com Huck, da Globo, e surpreendeu ao contar sobre uma conversa que teve com o namorado dela, Fábio Arruda. Na atração, a apresentadora fez parte do quadro Batalha do Lip Sync e Huck contou que soube de uma história da intimidade dela pelo namorado da comunicadora.

No palco, Huck contou que pegou o avião com Fabio e ele contou sobre os bastidores dos ensaios de Ana Maria para o quadro. “A gente veio junto de São Paulo hoje de manhã e o Fabio, namorado da Ana, falou: ‘Luciano, nessa semana, eu acordava de noite, quatro horas da manhã e estava a Ana Maria andando pelo quarto. O que você está fazendo Ana Maria? Estou muito nervosa. Eu não vou conseguir’”, disse ele.

Então, Ana Maria Braga concordou e contou que estava ansiosa por causa de sua apresentação no programa. "É uma responsabilidade imensa. Esse negócio não vai dar certo. Eu não dormia, pensava na música. O meu pai me contou uma história de um cara que devia uma grana para um outro cara e tinha que pagar no outro dia. Ele deitou e não tem dinheiro para pagar, virava e virava. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o fulano. Ligou e falou: ‘Não vou pagar. E agora quem não dorme é você’. Eu fiz isso, pelo menos eu passo o problema”, afirmou.

Vale lembrar que Fábio Arruda é editor de imagens e já trabalhou na Globo. Hoje em dia, ele cuida das redes sociais de Ana Maria Braga e está sempre ao lado dela.

Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo. Por enquanto, os dois vivem o romance discretamente e longe dos holofotes, com raras aparições em público.

Ana Maria Braga falou do namorado no Mais Você

Há pouco tempo, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao falar sobre o seu namorado, o jornalista Fábio Arruda. Discreta com a vida pessoal, ela mostrou uma festa junina que organizou em sua fazenda no interior de São Paulo e exibiu uma imagem rara com o amado.

Durante o programa desta segunda-feira, 3, ela contou como define a sua relação com o amado. “Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro”, disse ela. Ao mostrar os convidados dançando na festa junina, ela contou: “Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa”, afirmou.

Além disso, ela exibiu uma imagem dançando do namorado durante a festa e ao som de muita música sertaneja. Vale lembrar que os dois assumiram o romance publicamente em janeiro deste ano, após uma viagem família para a África do Sul.