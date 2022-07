Ana Maria Braga estaria vivendo novo romance, diz colunista

Rumores dizem que Ana Maria Braga estaria namorando com editor de imagens da Globo

A apresentadora Ana Maria Braga teria encontrado um novo amor. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, a comunicadora estaria vivendo um romance com o jornalista Fábio Arruda, que é editor de imagens da Globo.

Ele teria acompanhado Ana Maria nos bastidores da gravação do quadro Super Chefinhos no último final de semana e também na festa junina que aconteceu na fazenda dela. De acordo com a colunista, a relação deles é discreta e a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga informou que ela não fala de sua vida pessoal.

Os rumores sobre o suposto novo affair também foi divulgado pelo programa Melhor da Tarde, da Band, há algumas semanas. A atração revelou que Fábio Arruda teria pedido demissão da Globo para trabalhar com as redes sociais de Ana Maria.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores. Vale lembrar que Ana Maria Braga estava solteira desde o fim do casamento com o francês Johnny Lucet em 2021.

