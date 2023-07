Ana Maria Braga se derrete ao falar do namorado: 'Companheiro'

Ana Maria Braga se joga na dança com o namorado, Fábio Arruda, em festa junina e exibe a imagem na TV

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao falar sobre o seu namorado, o jornalista Fábio Arruda. Discreta com a vida pessoal, ela mostrou uma festa junina que organizou em sua fazenda no interior de São Paulo e exibiu uma imagem rara com o amado.

Durante o programa desta segunda-feira, 3, ela contou como define a sua relação com o amado. “Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro”, disse ela. Ao mostrar os convidados dançando na festa junina, ela contou: “Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa”, afirmou.

Além disso, ela exibiu uma imagem dançando do namorado durante a festa e ao som de muita música sertaneja. Vale lembrar que os dois assumiram o romance publicamente em janeiro deste ano, após uma viagem família para a África do Sul.

Fábio Arruda é editor de imagens e já trabalhou na Globo. Hoje em dia, ele cuida das redes sociais de Ana Maria Braga e está sempre ao lado dela.

Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo. Por enquanto, os dois vivem o romance discretamente e longe dos holofotes, com raras aparições em público.

Ana Maria Braga faz homenagem para o filho

A apresentadora Ana Maria Braga encantou seus fãs ao celebrar o aniversário de 39 anos do seu filho, Pedro Maffei. Ela abriu um álbum de fotos inéditas com o rapaz em vários momentos da vida juntos e aproveitou para refletir sobre a parceria deles ao longo dos anos.

"Desejo que todas as mães possam sentir a mesma alegria e orgulho que preenchem meu coração ao te ver, Pedrinho. Hoje é um dia especial, pois celebramos seus 39 anos de vida. Ao refletir sobre nossa jornada juntos, sinto uma mistura de emoções, desde aquele momento inesquecível em que segurei você pela primeira vez em meus braços até o presente", disse ela.

E completou: "Testemunhar seu crescimento e testemunhar a pessoa incrível que você se tornou traz uma imensa felicidade e gratidão. Você enfrentou desafios, superou obstáculos e se tornou um ser humano extraordinário. Lembro-me dos momentos cheios de risos, das lágrimas que enxugamos juntos e dos abraços apertados que nos fortaleceram ao longo do tempo. Cada passo que você deu na vida renovou minha esperança, pois sei que você tem a capacidade de realizar seus sonhos e encontrar a verdadeira felicidade. Que a vida continue a te abençoar com amor e conquistas. Eu te amo além das palavras".