Ana Maria Braga abre álbum de fotos com seu filho no aniversário de 39 anos dele

Filho de Ana Maria Braga surge em fotos inéditas ao lado da mãe e ganha declaração carinhosa dela: 'Mistura de emoções'

A apresentadora Ana Maria Braga encantou seus fãs neste sábado, 27, ao celebrar o aniversário de 39 anos do seu filho, Pedro Maffei. Ela abriu um álbum de fotos inéditas com o rapaz em vários momentos da vida juntos e aproveitou para refletir sobre a parceria deles ao longo dos anos.

"Desejo que todas as mães possam sentir a mesma alegria e orgulho que preenchem meu coração ao te ver, Pedrinho. Hoje é um dia especial, pois celebramos seus 39 anos de vida. Ao refletir sobre nossa jornada juntos, sinto uma mistura de emoções, desde aquele momento inesquecível em que segurei você pela primeira vez em meus braços até o presente", disse ela.

E completou: "Testemunhar seu crescimento e testemunhar a pessoa incrível que você se tornou traz uma imensa felicidade e gratidão. Você enfrentou desafios, superou obstáculos e se tornou um ser humano extraordinário. Lembro-me dos momentos cheios de risos, das lágrimas que enxugamos juntos e dos abraços apertados que nos fortaleceram ao longo do tempo. Cada passo que você deu na vida renovou minha esperança, pois sei que você tem a capacidade de realizar seus sonhos e encontrar a verdadeira felicidade. Que a vida continue a te abençoar com amor e conquistas. Eu te amo além das palavras".

Vale lembrar que ela também é mãe de Mariana Maffei.

Ana Maria Braga fatura uma fortuna com ação no Mais Você

Na última semana, a apresentadora Ana Maria Bragaembolsou uma fortuna com uma ação de marketing no programa Mais Você, da Globo. Quem assistiu ao Mais Você viu que a loira surgiu vestida como um personagem do universo Homem-Aranha para divulgar o filme Homem-Aranha no Aranhaverso.

Segundo informações do A Tarde é Sua, a ação foi paga. Pela divulgação, a emissora colocou no bolso R$ 13 milhões de uma só vez. De acordo com o contrato da loira com a Globo, ela levou 10% do valor arrecadado.