Ana Maria Braga abre as portas de sua fazenda no interior de SP. Conheça o local!

Ana Maria Braga mostra detalhes de como é a sua fazenda histórica, que ela adquiriu há 17 anos

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao mostrar detalhes de como é a sua fazenda, chamada de Fazenda Primavera, em Bofete, no interior de São Paulo. Ela tem a propriedade luxuosa há cerca de 17 anos e o local é uma realização de um sonho de infância dela.

Em um vídeo nas redes sociais, a comunicadora contou que cresceu no interior e ficava encantada com as fazendas que visitava. Um dia, uma vizinha a chamou para uma festa junina em sua fazenda e Ana Maria ficou apaixonada pelo local. Tanto que ela começou a sonha em ter a sua própria fazenda um dia. "Eu ficava encantada com as plantações, os bichos... Falava: 'Um dia, eu ainda vou ter uma terrinha minha e vou fazer essa coisa que a Regina faz'. Ao longo da vida, demorou! Mas eu nunca tirei isso da minha cabeça”, disse ela.

A casa da fazenda é no estilo colonial e é preservada desde a década de 1960. O local possui uma piscina enorme, jardim muito bem cuidado, uma horta orgânica e até uma capela. A propriedade tem cerca de 150 alqueires e conta com duas cozinhas e cinco suítes.

Ana Maria Braga fala sobre o seu namoro

A apresentadora Ana Maria Braga pegou os telespectadores de surpresa ao esbanjar sinceridade na hora de revelar como iria curtir a noite de Dia dos Namorados. Durante o programa Mais Você, ela conversou sobre o assunto com Felipe Andreoli e Tati Machado. Atualmente, a comunicadora namora com o editor Fabio Arruda e os dois vão passar a noite juntinhos.

Na atração, Andreoli perguntou: “E você, o que vai fazer de Dia dos Namorados?”. E ela contou: “Vou namorar”. Ao ouvir isso, o apresentador brincou com ela. “Ah, moleque. Coisa boa, é isso. Seus filhos já estão todos grandes, não vão ficar te atrapalhando, batendo na porta, abrindo porta. Eu ainda estou correndo risco”. Assim, ela respondeu: “Não, já passei dessa fase”.

Pouco depois, em conversa com Tati Machado, Ana Maria Braga confirmou os seus planos para a noite romântica na casa dela. “Vamos dançar em casa só. Amanhã a gente trabalha”, contou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Eles vivem um relacionamento discreto e fizeram poucas aparições juntos em fotos nas redes sociais dela.