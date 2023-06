Ana Maria Braga revela como vai curtir o Dia dos Namorados com seu amor: 'Vou namorar'

Sincera, Ana Maria Braga revela qual é o plano para curtir a noite de Dia dos Namorados com Fabio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga pegou os telespectadores de surpresa ao esbanjar sinceridade na hora de revelar como vai curtir a noite de Dia dos Namorados nesta segunda-feira, 12. Durante o programa Mais Você, ela conversou sobre o assunto com Felipe Andreoli e Tati Machado. Atualmente, a comunicadora namora com o editor Fabio Arruda e os dois vão passar a noite juntinhos.

Na atração, Andreoli perguntou: “E você, o que vai fazer de Dia dos Namorados?”. E ela contou: “Vou namorar”. Ao ouvir isso, o apresentador brincou com ela. “Ah, moleque. Coisa boa, é isso. Seus filhos já estão todos grandes, não vão ficar te atrapalhando, batendo na porta, abrindo porta. Eu ainda estou correndo risco”. Assim, ela respondeu: “Não, já passei dessa fase”.

Pouco depois, em conversa com Tati Machado, Ana Maria Braga confirmou os seus planos para a noite romântica na casa dela. “Vamos dançar em casa só. Amanhã a gente trabalha”, contou.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Eles vivem um relacionamento discreto e fizeram poucas aparições juntos em fotos nas redes sociais dela.

Ana Maria Braga fatura uma fortuna com ação no Mais Você

Na última semana, a apresentadora Ana Maria Bragaembolsou uma fortuna com uma ação de marketing no programa Mais Você, da Globo. Quem assistiu ao Mais Você viu que a loira surgiu vestida como um personagem do universo Homem-Aranha para divulgar o filme Homem-Aranha no Aranhaverso.

Segundo informações do A Tarde é Sua, a ação foi paga. Pela divulgação, a emissora colocou no bolso R$ 13 milhões de uma só vez. De acordo com o contrato da loira com a Globo, ela levou 10% do valor arrecadado.