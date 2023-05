Poderosa! Ana Maria Braga faz Globo faturar R$ 13 milhões em um dia do 'Mais Você'

Ana Maria Braga faz Globo faturar; ela também levou uma bolada após se vestir de personagem do 'Homem-Aranha'

A apresentadora Ana Maria Braga deixou o financeiro da Globo sorrindo à toa na manhã desta sexta-feira (26). É que ela foi a estrela de uma campanha que fez a emissora faturar alto.

Quem assistiu ao Mais Você viu que a loira surgiu vestida como um personagem do universo Homem-Aranha. A ação foi para divulgar o longa Homem-Aranha no Aranhaverso, que será exibido pela emissora na faixa da Sessão da Tarde.

Segundo informações do A Tarde é Sua, a ação foi paga. Pela divulgação, a emissora colocou no bolso R$ 13 milhões de uma só vez. De acordo com o contrato da loira com a Globo, ela levou 10% do valor arrecadado.

Isso mesmo: só para se vestir de Homem-Aranha, a loira levou para casa R$ 1,3 milhão. Tá bom, né?

A ação também divulgou Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - até um trailer do novo filme foi exibido pelo programa. "Você não pode perder para entrar no clima dos lançamentos dos cinemas!", disse Louro Mané. "'Sextamos' em grande estilo. Eu adoro entrar no universo da telona, eu me divirto na brincadeira e na fantasia", disse a loira.

Ana Maria Braga de Gwen Stacy para divulgar o filme Homem Aranha e os milhões na conta pra essa divulgação hein? pic.twitter.com/4vJeuIfvSj — Televizona 📺 (@TeIevizona) May 26, 2023

FELICIDADE

A apresentadora Ana Maria Braga (74) abriu o programa 'Mais Você' desta quarta-feira, 24, com um vídeo triste em que uma avó faz um apelo para o neto deixar o crime. Ela se emocionou ao comentar o caso.

A filmagem mostra Jonathan deitado no chão e algemado, enquanto a avó, abaixada, pede que ele cumpra sua pena e comece a viver uma vida honesta. Ela alega que ele tem uma filha de três anos e somente 26 anos e por isso tem toda a vida pela frente.

Após a exibição, a loira comentou com a voz trêmula: "Eu acho que cada um de nós se coloca no lugar dessa avó. Cada um de nós se lamenta com a falta de oportunidades, educação, que poderia tirar Jonathan e muitos jovens dessa situação de criminalidade. A educação é o único caminho para a redução da desigualdade, melhora da economia, geração de empregos. Isso leva tempo, por isso, essa situação é para ontem".