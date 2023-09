Com Faustão internado, João Guilherme Silva segura novidades: ''Não posso dividir''

Filho de Faustão, João Guilherme Silva, promete novidades e agradece apoio após últimos acontecimentos com o pai

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, que ficou ao lado do apresentador no Faustão na Band e assumiu os últimos programas com Anne Lotermann, revelou que tem novidades para seu público, mas que no momento não pode contá-la por conta dos últimos acontecimentos envolvendo o pai.

Após 72 horas do transplante de coração de Fausto Silva, o jovem compartilhou fotos e comentou resumidamente como anda sua vida. João aproveitou para agradecer o apoio que recebeu das pessoas em meio a internação do pai e a espera de um novo coração para ele.

"São muitas coisas acontecendo e ainda não posso dividir todas as novidades com vocês, mas agradeço demais o apoio dos últimos dias. E bora seguir com o trabalho!", disse o apresentador, levantando suspeitas de que em breve terá um novo programa.

Segundo o colunista do UOL, Lucas Pasin, João Guilherme Silva continua na Band e ganhará um programa aos sábados. A informação já havia sido antecipada pelo jornalista Flávio Ricco.

O último boletim médico atualizou o estado de saúde de Faustão após a cirurgia de transplante no domingo, 27. "O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia ", falaram sobre a recuperação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Filho de Faustão defende transplante do pai em publicação

Filho do apresentador Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva compartilhou uma publicação de Enzo Celulari em defesa do transplante que foi realizado neste domingo, 27. É que muitos estão questionando a rapidez do processo.

Na publicação, o filho de Claudia Raia pede que não sejam realizados pré-julgamentos sobre o procedimento . "Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem sucedido. Informem-se antes de julgar" .

Além de ter sido compartilhado por Enzo, o post que João Guilherme endossou foi publicado pelo Mídia Ninja e mostra que há muitas variáveis na hora de se decidir quem vai receber um órgão. "Por fim, um exercício de empatia após ver muito gente dizer: "não quero doar, pois pode haver muita coisa errada no sistema". Ponha-se no lugar do outro: se fosse você, precisando de um órgão para ficar vivo, tenho certeza absoluta que esperaria muito o "sim" de alguém à doação."