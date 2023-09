Como está Faustão? Apresentador apresenta evolução e disposição

Após 72 horas, médicos responsáveis pelo caso contam como está Faustão

Após 72 horas da cirurgia de transplante de coração, os médicos responsáveis por Faustão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, atualizaram o estado de saúde do apresentador nesta quarta-feira, 30.

Após o cardiologista Fernando Bacal dizer que o comunicador já queria sair andando pelo quarto, mas que precisava cautela durante a recuperação, ele, Dr, Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein, falaram como Faustão está após três dias de cirurgia.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia ", falaram sobre a recuperação.

É bom lembrar que Faustão passou pelo transplante cardíaco no último domingo, 27, após a descoberta de um órgão compatível em Santos, no litoral. O coração chegou de helicóptero sendo implantado com sucesso em uma cirurgia que durou 2h30min. Ele estava na fila desde o dia 8 de agosto.

Esposa se pronunciou nesta segunda pela primeira vez

A família de Faustão se pronunciou pela primeira vez após o transplante cardíaco do apresentador neste domingo, 28. Um dia depois do procedimento, os familiares postaram uma carta aberta na página criada para promover a doação de órgãos, a Faustão do Meu Coração.

No texto, a esposa, Luciana Cardoso, falou que já sabia da necessidade de um transplante desde o início e revelou quando ele entrou na fila: "Ontem foi um domingo abençoada pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023".

Os familiares então falaram sobre serem discretos e a imprensa vazar informações. "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família e até que a internação se tornou pública. A princípio achamos que preservar o quadro clínico seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveram.