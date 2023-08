Como funcionará a cirurgia de Faustão? Saiba mais sobre o transplante de coração

Especialista explica à CARAS Brasil procedimento cirúrgico que Faustão deve passar

Internado desde 5 de agosto, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão (73), deverá fazer um transplante de coração após receber o diagnóstico de insuficiêcia cardíaca, segundo o boletim informativo do Hospital Albert Einstein. O processo cirúrgico é bastante minucioso e requer uma série de etapas.

Heron Rached, médico especialista em cardiologia, explica à CARAS Brasil que o passo inicial para a cirurgia que Faustão fará é uma avaliação detalhada e multidisciplinar do paciente que receberá o órgão. "A fim de afastar algumas doenças associadas que poderiam comprometer o sucesso do procedimento, dentre elas as neoplasias, infecções sistêmicas e doenças demenciais."

Em seguida, o paciente é submetido a testes cardiopulmonares e cateterismo cardíaco, e ainda uma avaliação imonológica para identificar o perfil do doador. "Se for eleito para o transplante cardíaco o paciente entrará numa fila de espera que priorizará a ordem de chagada, a gravidade de cada caso e a compatibilidade com o coração do doador."

Leia também:O que é insuficiência cardíaca? Entenda quadro que levou Faustão ao hospital

Faustão se encontra na fila de espera para o transplante e, no Brasil, ela pode chegar até a 18 meses de espera. Rached explica que o tempo de espera pode se tornar um problema não apenas para o comunicador, mas para qualquer paciente.

O especialista elenca infecções, disfunção do órgão transplantado ou de outros órgãos e rejeição como os principais riscos do processo cirúrgico. "Do ponto de vista técnico a retirada do coração do receptor só acontecerá com o novo órgão do doador já em sala de cirurgia. As veias e artérias serão desconectadas do coração do receptor e, nesse local, haverá a conexão do novo coração."

Rached afirma que após o transplante, cuidados com estilo de vida, dieta e medicamentos se tornam essenciais até o fim da vida. "Entretanto, é bom ressaltar que o paciente transplantado, quando adequadamente recuperado, poderá levar uma vida próximo ao normal."

Em maio deste ano, Faustão havia anunciado sua saída da Band após um ano e meio no comando do programa Faustão na Band. Na atração ele contava com o apoio de seu filho, João Guilherme (19), e da jornalista Anne Lottermann (39). A mudança para a emissora aconteceu após ele encerrar o contrato de 32 anos que tinha com a Globo em 2021.

CONFIRA HOMENAGEM DO FAUSTÃO NA BAND AO APRESENTADOR: