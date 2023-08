O que é insuficiência cardíaca? Entenda quadro que levou Faustão ao hospital

Faustão foi internado em São Paulo em 5 de agosto, em decorrência de uma insuficiência cardíaca

O apresentador Fausto Silva (73), mais conhecido como Faustão, está internado no Hospital Albert Einstein desde 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca. A informação foi confirmada ao jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira, 17, e pegou fãs e admiradores de surpresa. Entenda a seguir o quadro do comunicador.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cardiologista Edmo Atique Gabriel explica que o quadro de Faustão é uma síndrome decorrente de várias alterações estruturais no coração . "Como por exemplo, vários infartos acumulados no mesmo coração, arritmias e problemas nas válvulas ou doenças infecciosas como a Covid-19 ou doença de Chagas."

O especialista diz que os sintomas podem incluir falta de ar, retenção de líquidos, inchaço nas pernas, palpitações, sudorese extensiva, distenção abdominal, tontura, vertigem e dificuldade para digerir alimentos.

O quadro pode ter algumas causas. Ele pode surgir como consequência da existência de uma ou mais doenças associadas ao coração —como infartos recorrentes, problemas valvulares ou infecciosos e inflamatórios.

Além disso, alterações genéticas no coração, aneurismas de aorta, e até inflamações cardíacas causadas por drogas ou álcool também podem causar a síndrome. "Insuficiência do coração significa que a capacidade de contração do músculo do coração está significativamente reduzida."

Existem ainda alguns tratamentos para a insuficiência cardíaca, que podem incluir intervenções médicas como a utilização de marcapassos, chamados ressincronizadores, e até mesmo cirurgias que possam melhorar o desempenho das válvulas, diminuir as arritmias e mudar o formato do coração.

No caso de Faustão, o tratamento está sendo feito através da compensação clínica. "A compensação clínica é o fato de utilizar medicamentos, sem intervenção ou cirurgia, que vão tentar recuperar a força propulsiva do coração, seja qual for a causa", explica Edmo.

O cardiologista ressalta que pacientes que desenvolvam essa síndrome precisam de um acompanhamento mensal ou trimestral, para que possam ser feitos exames e também reavaliações quanto a medicamentos e a situação clínica. Além disso, é importante ter um acompanhamento nutricional e orientação sobre o estilo de trabalho e atividades físicas.

Edmo ainda explica que, em alguns casos, é possível controlar a insuficiência cardíaca. "Quando a causa é controlável, como um problema de válvula, podemos considerar que a insuficiência cardíaca está controlada ou até curada. Quando é crônico, ou de causa desconhecida ou genética, é difícil falar sobre cura. Podemos falar sobre manutenção ou controle de sintomas."

Em maio deste ano, Faustão havia anunciado sua saída da Band após um ano e meio no comando do programa Faustão na Band. Na atração ele contava com o apoio de seu filho, João Guilherme (19), e da jornalista Anne Lottermann (39). A mudança para a emissora aconteceu após ele encerrar o contrato de 32 anos que tinha com a Globo em 2021.