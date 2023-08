Faustão é internado em hospital em São Paulo com dores e passa por exames

Faustão é internado em hospital e está em observação; boletim médico será revelado ainda hoje

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado em São Paulo para um novo tratamento médico. Ele deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue em observação.

As informações são da Folha de S. Paulo, que afirma que ele sentiu dores, passou por exames e foi detectado um novo problema no sistema urinário. Um boletim médico deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira (17).

A internação foi confirmada ao veículo por Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Vale lembrar que Faustão está de férias desde que deixou a apresentação de seu programa na Band. Ele inclusive estava nos Estados Unidos.

Faustão foi internado pelo mesmo motivo em 2021, quando ainda estava na Globo. Na época, ele foi substituído por TiagoLeifert. O apresentador acabou não voltando ao comando do Domingão, que foi completamente reestruturado com a chegada de Luciano Huck.

Faustão deixa seu programa na Band após um ano e meio

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada há poucos meses. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.