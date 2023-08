Conheça os médicos que estão cuidando de Faustão em internação

Faustão está internado desde 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão (73), está internado desde 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e tem seus boletins assinados pelos médicos Fernando Bacal e Miguel Cendoroglo Neto. Conheça os profissionais a seguir.

Faustão deu entrada no hospital após o agravamento de seu quadro de insuficiência cardíaca , que vem sendo acompanhado desde 2020, segundo o último boletim sobre o apresentador, divulgado no último domingo, 20.

Fernando Bacal é médico cardiologista, formado pela Universidade de Santo Amaro (UNISA) e possui doutorado pela USP. Além de atuar como coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Hospital Albert Einstein, ele também é diretor do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Já Miguel Cendoroglo Neto é formado e possui pós doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Ele trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein há mais de 20 anos, agora ocupando o cardo de Diretor Médico, e também atuou como professor associado, livre-docente da UNIFESP —hoje em licença não-remunerada.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do Hospital Albert Einstein afirmou que os profissionais não darão entrevistas sobre o estado de saúde ou tratamento de Faustão, que recebeu a indicação para realizar um transplante de coração e entrou para a fila de espera.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O ÚLTIMO COMUNICADO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DE FAUSTÃO:

"Em 5 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso."