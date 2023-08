Por que Faustão precisará do SUS para o transplante de coração? Entenda

Internado desde 5 de agosto, Faustão aguarda por um transplante cardíaco

FaustoSilva, mais conhecido como Faustão (73), foi internado em 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um agravamento em seu quadro de insuficiência cardíaca. Agora, o apresentador está na lista de espera para realizar um transplante de coração.

Faustão faz parte das 386 pessoas que aguardam pelo órgão no Brasil. A fila é administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, e engloba todos os pacientes, mesmo os que são atendidos pela rede privada de saúde.

No Brasil, o tempo de espera pelo órgão pode chegar a até 18 meses, a depender do quadro do paciente. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, o número de pessoas na fila para transplante cardíaco há 2 anos, em 2021, era de 392.

Luciana Cardoso e João Guilherme Silva, esposa e filho do apresentador, ressaltaram no início desta semana que Faustão está bem e seu quadro segue estável e sem novidades. Segundo comunicado do Hospital Albert Einstein, o comunicador faz diálise e usa medicamentos para auxiliar o bombeamento do coração, o que dá prioridade para ele na fila.

Procurado pela CARAS Brasil, a assessoria de João, que dividia a apresentação do programa Faustão na Band com o pai, afirmou que o jovem não dará entrevistas. "No momento ele não está dando entrevistas. Ainda mais nesse momento delicado", escreveu a assessoria.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O COMUNICADO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DE FAUSTÃO:

"Em 5 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso."