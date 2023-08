Há mais de 12 dias internado, Faustão passará por cirurgia

Aos 73 anos, Faustão passará por cirurgia no coração após ficar mais de 12 dias internado fazendo exames

O apresentador Faustão passará por uma cirurgia no coração. As informações são do site Notícias da TV. Segundo o jornalista Daniel Casto, uma fonte próxima revelou que o comunicador fará um procedimento após estar internado há mais de 12 dias em um hospital de São Paulo.

Desde o dia 5 de agosto, nas dependências médicas, o ex-global passou por uma série de exames, o que é algo costumeiro em sua rotina. Ele havia acabado de voltar de uma viagem para Miami, nos EUA, quando sentiu dores e resolveu fazer o check-up.

Aos 73 anos, Faustão foi diagnosticado com uma insuficiência cardíaca e está recebendo cuidados intensivos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cardiologista Edmo Atique Gabriel explica que o quadro do famoso é uma síndrome decorrente de várias alterações estruturais no coração . "Como por exemplo, vários infartos acumulados no mesmo coração, arritmias e problemas nas válvulas ou doenças infecciosas como a Covid-19 ou doença de Chagas."

É bom lembrar que em 2018, o apresentador fez uma angioplastia para desobstruir uma artéria e receber dois stents. Em 2021, quando foi substituído pela primeira vez na Globo por Tiago Leifert, ele se afastou para tratar uma infecção urinária e acabou não voltando ao comando do Domingão por ter assinado com a Band.

Nesta sexta-feira, 18, vai ao ar o último programa do Faustão Na Band. A atração foi gravada há um tempo com Fausto Silva e seus três herdeiros. Será a primeira vez que a filha dele, Lara, cantará em na televisão.

Filho de Faustão desabafa sobre decisão do pai de sair da Band

João Guilherme Silva surpreendeu ao comentar em entrevista sobre a saída do seu pai da Band. A conversa aconteceu no podcast “PodDelas” apresentador por Boo Uzueta e Thalita Meneghim. João surpreendeu ao revelar que a sensação após a saída do pai do programa “Faustão na Band” foi de alívio.

“Eu fiquei mais tranquilo depois [que Faustão saiu]. Eu relaxei! Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e eu acho que não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho tipo: ‘Quero dar orgulho para o meu pai’”, comentou o jovem.