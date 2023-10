Recém-nascida, Mavie ganha camisa do Santos em homenagem ao time do pai, Neymar Jr.

"Santista mirim", casal de amigos de jogador Neymar Jr. presentearam a pequena com uma camisa de futebol

A Mavie pode ter acabado de nascer mas, no que depender de amigos e familiares, ela já tem um time do coração. O casal de amigos de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, o empresário Pedro Lopes e a gerente de marketing Mariana Freire, presentearam a pequena, que nasceu nesta sexta-feira, 06, em São Paulo, com uma camisa do Santos personalizada com o nome da herdeira.

Nos Stories do Instagram, Mariana mostrou o filho de 2 anos, Matteo, entregando o manto do Peixão para o pai de Mavie. De forma bastante "delicada", o garotinho jogou o presente na cara de Neymar, que agradeceu a lembrança na rede social: "Presente do maior santista mirim para Mavie. Obrigado, Teteu!".

🚨VEJA: Momento que o mini querido Matteo entrega a camisa do Santos da Mavie pro Neymar.



"Titia te ama, princesa, que papai do céu te guarde e te proteja sempre", escreveu Mariana em um vídeo em que aparece carregando Mavie. Ela também não deixou de postar uma mensagem para Bruna: "Bru, te amo e tenho muito orgulho de você, da mamãe mais perfeita que a Mavie poderia ter, juntas é juntas... sempre".

O craque da seleção brasileira jogou no Santos por 10 anos, de 2003 a 2013. Jogando no time profissional, ele realizou 230 jogos e marcou 136 gols. Pelo equipe da baixada, ele foi campeão de três campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, posa com a neta recém-nascida

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, usou as redes sociais neste domingo, 8, para mostrar as primeiras fotos com a neta, Mavie. Em seu perfil oficial no Instagram, a vovó coruja postou três cliques na maternidade: na primeira ela está segurando a bebê no colo ao lado do filho. Na segunda aparece sozinha com a menina. Já na terceira foto, Nadine mostra a recém-nascida com os papais.

Qual é o significado do nome Mavie?

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.

Com um post encantador mostrando a barriguinha, Biancardi contou que o nome Mavie significa Minha Vida em francês. “Ma: minha. Via: vida”, disse ela na imagem.