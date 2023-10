Saiba qual é o significado do nome da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi recebeu nome com significado especial e encantador

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi pode já ter nascido! Nesta sexta-feira, 6, o colunista Leo Dias contou que a bebê Mavie já teria nascido em uma maternidade de São Paulo. Porém, os pais ainda não se pronunciaram sobre a chegada da menina. Relembre aqui o significado do nome da criança:

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.

Com um post encantador mostrando a barriguinha, Biancardi contou que o nome Mavie significa Minha Vida em francês. “Ma: minha. Via: vida”, disse ela na imagem .

Como foi o chá revelação do sexo da filha de Neymar e Bruna Biancardi?

O chá revelação da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi foi um verdadeiro luxo. A celebração aconteceu na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em junho de 2023. O casal organizou uma festa com decoração toda branca e com direito a um carrossel no meio do cenário.

O evento contou uma mesa de doces luxuosa e buffet impecável para os convidados do casal. Inclusive, todos os convidados e os pais usaram looks brancos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

O convite do chá revelação

Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reuniram seus amigos e familiares para um chá revelação na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mesmo depois de uma semana agitada para a vida do casal, eles decidiram manter os planos e vão celebrar a gravidez da influencer neste final de semana. Tanto que os convidados já estão chegando ao local para o evento e mostraram o convite luxuoso para o chá revelação.

Bruna e Neymar fecharam um hotel de luxo perto da mansão para hospedar os convidados. Assim que chegaram ao local, os convidados receberam um mimo no formato de um convite especial para serem bem recebidos no evento. O combo conta com o convite, um informativo e uma caixa com presentes, incluindo uma vela aromática. "Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor."