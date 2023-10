Conheça Mavie, a filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi: ‘Muito amada por nós’

Neymar Jr e Bruna Biancardi exibem as primeiras fotos com a filha, Mavie, que nasceu nesta sexta-feira, 6

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi já estão com a filha, Mavie, nos braços. Na noite desta sexta-feira, 6, eles compartilharam as primeiras fotos da bebê ainda na maternidade.

Nas imagens, os pais apareceram com a bebê no colo enquanto davam beijos e abraços na recém-nascida. Inclusive, Neymar surgiu dando banho na filha e também rindo com Bruna no quarto da maternidade.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda.

Veja as primeiras fotos da Mavie:

Quando a Mavie nasceu?

Mavie veio ao mundo na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo, à 0h21. A bolsa de Bruna rompeu na tarde de quinta-feira, 5, e ela logo foi para a maternidade, informou o colunista Leo Dias. Neymar estava na Arábia Saudita quando o trabalho de parto começou e entrou no avião o mais rápido possível. Ele chegou no Brasil na tarde desta sexta-feira e foi direto para a maternidade para conhecer a herdeira.

De acordo com o Jornal O Globo, Mavie nasceu por meio do parto cesárea e está bem. Ela já está no quarto com a mãe.

Há quanto tempo Neymar e Bruna Biancardi estão juntos?

Neymar e Biancardi estão juntos desde 2021. Eles passaram por uma breve separação em 2022 e logo reataram e engravidaram. A gestação de Mavie foi anunciaram em abril deste ano pelo casal por meio das redes sociais.

O jogador também é pai de um menino, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Qual é o significado do nome Mavie?

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.

Com um post encantador mostrando a barriguinha, Biancardi contou que o nome Mavie significa Minha Vida em francês. “Ma: minha. Via: vida”, disse ela na imagem.