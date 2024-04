Susana Werner pôs fim ao casamento com Julio Cesar alegando violência patrimonial; relembre

Depois de acusar Julio Cesar de violência patrimonial, Susana Werner declara que não trocaria a união por dinheiro após confirmar reconciliação

Susana Werner (46) decidiu reatar com o ex-goleiro Julio Cesar (44). Nesta sexta-feira, 26, a modelo, atriz e empresária do ramo de beleza usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 22 anos de casamento e aproveitou para revelar que a separação chegou ao fim. Ela publicou um vídeo com um compilado de fotos ao lado do companheiro e de seus dois filhos, Cauet (20) e Giulia (17).

A ex-global também resgatou imagens da infância dos herdeiros e do relacionamento com o atleta para confirmar a reconciliação, após dois términos em 2023. Na época, ela chegou a acusá-lo de violência patrimonial. A CARAS Brasil relembra a seguir o rompimento com declarações polêmicas de Susana.

Em maio de 2023, empresária chocou os fãs ao revelar, por meio das redes sociais, a separação do ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, após 21 anos de casamento. Porém, dois dias depois, em uma reviravolta, o casal anunciou a retomada do relacionamento.

Mas no dia 9 de dezembro daquele mesmo ano, Susana surpreendia novamente ao anunciar que estava separada do ex-jogador. “O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo”, declarou a modelo, por meio dos stories, no Instagram. “Provavelmente ele (Julio Cesar) foi instruído a ser assim. Na minha cabeça, é errado”, disse. “O amor não é tudo, não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer”, afirmou.

Em entrevistas na época, ela ainda contou que se sentia limitada financeiramente e disse que sempre apoiou os sonhos do marido. Em uma longa sequência de stories, a atriz revelou ainda que tinha um salão e uma butique, mas que os dois empreendimentos apenas se pagam e não davam lucro.

Além disso, ela relatou que possuía apenas um cartão de crédito pago pelo ex-jogador, que não conseguia arcar com todos os gastos usando esse meio de pagamento e citou, por exemplo, os acertos financeiros com os profissionais das obras em seus salões. Susana contou que, por não ter dinheiro, precisou tocar a obra sem a assistência dos arquitetos que projetaram o espaço.

Vítima de abuso patrimonial, a empresária destacou que só entendeu isso a partir do caso da apresentadora Ana Hickmann (43), que trava uma batalha judicial e um processo de divórcio com o ex-marido, Alexandre Correa (52). Segundo Ana, o empresário fez grandes dívidas em seu nome, através de transações financeiras sem informá-la.

Nesta sexta-feira, Susana usou as mesmas redes sociais para celebrar a união com Julio Cesar. “23 anos juntos, 22 de casados. 26.04.2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos”, declara ela, na legenda da publicação em que confirma a reconciliação.

RELACIONAMENTO COM JULIO CESAR

Susana Werner conheceu o goleiro Júlio César em 1999, nos bastidores do programa Su-real, que ela apresentava no canal SporTV. “Tive que estudar a vida dele para poder entrevistá-lo e enquanto conversávamos eu pensava no quanto ele era lindo, inteligente e fofo. Depois, passei dias com isso na cabeça, e a secretária dele me rondando para saber de mim, até que revelei que achava ele tudo”, contou ela, ao relembrar como ambos se conheceram, em entrevista exibida no YouTube.

Eles se casaram em 2002, mesmo ano em que a artista se tonou mãe de Cauet. Foi neste período, que ela abandonou a carreira de atriz. Em 2005, a família se mudou para a Europa. Na época, o atleta, que até então jogava pelo Flamengo, se transferiu para a Inter de Milão, onde jogou até 2012. Atualmente, ele é aposentado dos gramados e vive com a família em Portugal.

CARREIRA NA TV

A primeira aparição de Susana Werner como atriz foi na novela A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu. Na época, aos 17 anos, participou de três capítulos como a Liane. Mas o sucesso chegou quando deu vida a personagem Mariana, em Malhação. A artista namorava, na época, Ronaldo Fenômeno, que estava no auge da carreira nos campos e fez uma ponta na novela teen como Robertinho.

Na trama, Mariana se casava com Robertinho, que também era um jogador de futebol, e os dois iam passar lua de mel na Itália.

Seus últimos trabalhos na TV Globo foram na novela Um Anjo Caiu do Céu (2001), onde interpretou Débora, uma agente antinazista, na trama de Antonio Calmon; e no Sítio do Picapau Amarelo, em 2002. No infantil, ela deu vida a sereia Serena, em uma participação especial. Na novela Luz do Sol (2007), da Record, a atriz fez sua última aparição em teledramaturgia. Foi uma breve participação com a Georgiana Magalhães de Sá.