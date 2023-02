Filha de Fátima Bernardes exibe detalhe da decoração luxuosa do seu quarto

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer mostra como é uma parte do seu quarto luxuosa em tons de amarelo

A jovem Beatriz Bonemer (25), que é filha de Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59), encantou seus seguidores ao mostrar um pouco de como é a decoração do seu quarto luxuoso. Ela revelou uma parte da decoração do ambiente em uma foto nas redes sociais.

Beatriz revelou que escolheu a cor amarela para alegrar o ambiente, com direito a poltrona e enxoval nesta cor. Além disso, ela revelou a estante com espelho no fundo que fica atrás de sua cama e também a cabeceira luxuosa. Além disso, ela exibiu a cortina de renda branca.

Beatriz Bonemer se divide entre as casas do pai e da mãe no Rio de Janeiro. Porém, ela não revelou em qual das casas fica este quarto. Ela é trigêmea de Vinicius e Laura – que moram na França para estudar.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influencer digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.

Fátima Bernardes mostra foto das férias com a filha Beatriz

A apresentadora Fátima Bernardes (60) aproveitou um momento de descanso com a filha Beatriz Bonemer (25) em uma praia. Em janeiro, as duas curtiram as férias juntas e apareceram renovando o bronzeado ao ar livre.

Na foto, a comunicadora apareceu usando biquíni preto básico, óculos escuros e chapéu de palha. “Quando a filha vira parceira de viagem. Só amor”, escreveu ela na legenda. A publicação já ultrapassa as 120 mil curtidas, e tem quase 2.000 comentários de fãs e internautas elogiando as duas.