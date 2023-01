Fátima Bernardes curte dia na praia com a filha Beatriz

De biquíni, Fátima Bernardes aproveita as férias com a filha Beatriz Bonemer na praia e mostra foto de dia ensolarado

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou um momento de descanso com a filha Beatriz Bonemer em uma praia. Nesta quarta-feira, 11, as duas apareceram sorridentes enquanto renovavam o bronzeado de frente para o mar.

Na foto, a comunicadora apareceu usando biquíni preto básico, óculos escuros e chapéu de palha. “Quando a filha vira parceira de viagem. Só amor”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs falaram sobre a semelhança de mãe e filha. “Parece ser duas Fátimas”, disse uma seguidor. “Gêmeas”, afirmou outro. “A mais parecida com você”, comentou mais um. “É a sua cara”, declarou outro.

Vale lembrar que Fátima Bernardes e William Bonner tiveram filhos trigêmeos: Beatriz, Laura e Vinicius. Os dois se separaram há alguns anos e já estão em novos relacionamentos. Fátima namora com o deputado Túlio Gadêlha. E Bonner está casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influencer digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes vai à posse de Lula

A apresentadora Fátima Bernardes marcou presença na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília no dia 1º de janeiro. Ela foi acompanhar o seu namorado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha. "Prestigiando o presidente Lula”, escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram.

Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha.