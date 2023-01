Fátima Bernardes acompanha Túlio Gadêlha na posse de Lula

Jornalista Fátima Bernardes vai à Brasília para ver presidente Lula tomando posse ao lado de seu amado, o deputado Túlio Gadêlha

Neste domingo, 1, o novo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (77) tomou posse de seu terceiro mandato. E para prestigiar esse momento, a jornalista Fátima Bernardes (60) foi à Brasília acompanhar seu amado, o deputado federal por Pernambuco Túlio Gadêlha (35).

"Prestigiando o presidente Lula”, escreveu o deputado federal na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, o casal aparece na rampa do Palácio do Planalto, enquanto Fátima escolheu um look dourado, Túlio estava com um terno cinza e uma gravata vermelha.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para os pombinhos. “Povo lindo”, escreveu uma seguidora. “Casalzão lindo”, exaltou uma outra. “Terninho = mulheres poderosas”, elogiou um terceiro.

Fátima Bernardes abre o jogo sobre motivos para sair do Encontro

A apresentadora Fátima Bernardes abriu o coração ao falar sobre os motivos que a levaram a decidir sair do programa Encontro após 10 anos comandando a atração. Em uma conversa com Ana Maria Braga (73) na manhã desta terça-feira, 28, ela contou que o seu namoro com o político Túlio Gadelha (34), os filhos trigêmeos e a sua saúde foram motivos que ela considerou ao pensar na mudança na vida profissional.

Ana Maria Braga perguntou se o namoro à distância foi um dos motivos para ela sair do Encontro, já que Fátima mora no Rio de Janeiro e Túlio se divide entre Brasília e Recife. "Foram várias coisas. Namorar à distância tem que ter muita maturidade. A gente tem que ter confiança, ficar bem, feliz, senão vive infernizando a vida do outro. A gente tem muita tranquilidade quando está longe para viver os caminhos necessários e aproveita cada minuto quando estamos juntos", disse ela, e completou: "Queria tanto que esse país fosse menor. Sonhava descobrir um amor, não precisava ser do Rio, mas esqueci de dizer que tinha que ser perto. Adoro Recife, mas é uma distância e a gente quer poder estar mais junto, mas essa não foi a única motivação não".