Fátima Bernardes surge coladinha com Túlio Gadêlha e fala da saudade: ''Volta logo''

Morando em estados diferentes, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha postam registros juntos e comentam sobre a falta um do outro

Os pombinhos Fátima Bernardes (59) e Túlio Gadêlha (34) compartilharam registros juntos para matar um pouquinho da saudade!

Na segunda-feira, 27, o político compartilhou uma sequência de fotos em que aparece fazendo caras e bocas ao lado da apresentadora do Encontro e destacou a falta que ela faz, já que moram em cidades diferentes. Enquanto ela mora no Rio de Janeiro, o advogado reside em Brasília.

Em seu feed no Instagram, Gadêlha falou da saudade da namorada e refletiu sobre o tempo.

"Pra gente o bem mais precioso é o tempo. Tempo que a gente conta nos dedos, o quanto falta para se ver. Tempo que calculamos quando abrimos o calendário juntos. Tempo que temos para aproveitar quando nos encontramos. O tempo de ficar pertinho, sem fazer nada, tentando não pensar no tempo. Tempo que teremos após o almoço, para conversar amenidades, antes de começar a próxima reunião", começou escrevendo.

"E lá se vai o tempo... Nossos trabalhos consomem muito. Consomem nosso bem mais preciso. Não nos consome porque gostamos daquilo que fazemos. Mas, o fato é que, a gente queria ter mais tempo. Mais tempo juntos. Tempo pra gente. Tempo suficiente pra não pensar no tempo, o tempo todo", disse Túlio na postagem.

"Amor….. volta logo", pediu Fátima nos comentários.

Em sua conta, Fátima também postou um registro com o amado. "Pra namorar à distância tem que ter muita maturidade. Como vocês podem ver, a gente tem muita mesmo. #cadaminutoimporta", escreveu Fátima na legenda da publicação.

Fátima Bernardes defende a atriz Klara Castanho

Durante o programa Encontro de segunda-feira, 27, Fátima Bernardes comentou sobre o caso da atriz Klara Castanho, que foi vítima de estupro, engravidou e decidiu entregar o bebê legalmente para a adoção. “Isso diz respeito à vida dela, à intimidade dela, e acabou vazando e sendo divulgado. Considero [o que ela fez] um gesto de amor e preocupação com a criança”. "Ela teve uma atitude muito corajosa, 21 anos, quero pedir que as pessoas parem o julgamento, ele deprime, ele mata. As pessoas precisam entender que não é porque você é uma pessoa pública que sua vida tem que ser esmiuçada em todos os momentos", disse ainda Juliana Paes (43).

Confira o vídeo de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha:

