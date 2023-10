Filha de Fátima Bernardes sai da casa da mãe e revela como é seu novo lar

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer revela como é a decoração de sua nova casa

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer está com novo endereço. Nesta sexta-feira, 13, ela contou que se mudou para uma nova casa após morar durante toda a vida na mansão de sua mãe no Rio de Janeiro.

Bia apareceu em uma selfie no seu novo apartamento e mostrou como é decoração sofisticada do espaço. Ela revelou que a sala de estar é integrada com a sala de jantar e a cozinha. Todo o ambiente segue tons neutros nos móveis e nas paredes, e a cozinha conta com península com o fogão embutido.

“Muito feliz em poder estar vivendo essa nova fase. Eu e Florinha de casa nova”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que os outros filhos de Fátima Bernardes e William Bonner também já saíram de casa. Laura e Vinicius moram na França, onde foram estudar. Bia é a única que continua no Rio de Janeiro e se dividia entre as casas dos pais até agora.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influenciadora digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.