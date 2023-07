Bruna Linzmeyer revela detalhes de descoberta de sua sexualidade

Atriz Bruna Linzmeyer conta detalhes de como foi a descoberta de sua sexualidade

Nesta terça-feira, 4, a atriz de 30 anos de idade, Bruna Linzmeyer, usou sua participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado pelas atrizes e apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, para falar sobre como foi a descoberta de sua sexualidade.

“Um dia eu senti tesão por uma mulher e dei em cima dela. Ela entendeu, ficou muito claro. A gente ficou, transou, e ela foi minha primeira namorada. Depois que comecei a namorar, entendi que desse ponto para trás, eu já era sapatão há muito mais tempo”, comentou a atriz, durante a entrevista.

Bruna ainda revelou que já havia tido experiência com outras mulheres, mas não se lembrava. “Comecei a olhar umas fotos de quando a gente tinha cyber-shot, nos anos 2000, e achei várias fotos beijando uma amiga minha. Eu tinha 13, 14 anos, e nem lembrava disso. Foi um caos interno. Chorei, me emocionei, surtei, mas foi muito importante”, explicou.

“Quanta coisa eu poderia ter vivido com essa namorada se eu soubesse?... acho que não só ela [a amiga] poderia ter sido minha namorada como foi, afinal, a gente se beijava”, explicou, sobre o quanto perdeu por não ter se reconhecido antes. “Mesmo naquela época, eu não enxergava essa amiga e essa relação como amorosa. Isso se chama heterossexualidade compulsória. A gente é criado para ser hétero. Ninguém sai do armário falando que é hétero. A gente vê isso nas novelas, nas ruas... eu fui hétero durante muito tempo por não ter tido a possibilidade de escolher outra coisa, vivenciar meu corpo de outra maneira e me perceber de outro jeito”, completou.

