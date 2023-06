Bruna Linzmeyer deixa pelos naturais à mostra em tomara que caia

Atriz Bruna Linzmeyer divide opiniões ao deixar pelos da axila à mostra em tomara que caia

Na última terça-feria, 27, a atriz Bruna Linzmeyer deixou os fãs impactados ao esbanjar toda a sua beleza natural em uma série de fotos nas redes sociais. Acontece que a artista exibiu seu look escolhido para comparecer ao programa Alma de Cozinheira, da chef de cozinha Paola Carossella, no GNT.

Em seu perfil no Instagram, a loira publicou uma série de cliques dos bastidores da atração, onde surgiu completamente deslumbrante com um macacão roxo com decote sem alça, cinto acoplado na peça e busto drapeado.

"Quando você é fã e convidada da Paolla e ainda ao lado do meu querido, Jonathan Azevedo. Tive a honra de beber um drink (e comeeeer um soba delicioso) com esses dois e conversar da vida, do trabalho e das memórias de afeto que nos atravessam! Nosso episódio do “alma de cozinheira” vai ao ar amanhã, quarta-feira, 21:30 no GNT", contou a atriz na legenda ao compartilhar as fotos.

Mas que o que acabou chamando a atenção dos internautas, foram os pelos naturais que Bruna deixou em destaque em suas axilas. "Está bonita, mas falta raspar embaixo do braço", disse um. "O pelo no braço é muito desnecessário", comentou outra. "Linda de qualquer jeito!", elogiou um terceiro. "

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Linzmeyer exibe seu visual natural, recentemente a atriz posou na frente de uma janela com um body branco cavadíssimo. Adepta de um corpo sem retoques e avessa aos padrões estéticos, ela mostrou os pelos e não ligou para as críticas.

MULHERÃO

Há poucos dias atrás, Bruna Linzmeyer encantou seus mais de 2 milhões de seguidores ao compartilhar alguns registros tomando um banho de cachoeira. Nas fotos, a artista está com os cachos curtinhos descoloridos e pintados de rosa, relaxa deitada em uma pedra, admirando a beleza do local enquanto usa um biquíni fio-dental preto.

Além deste clique, ela surge em algumas outras imagens sorrindo na mesma posição e aproveitando o melhor da natureza. Para finalizar a sequência, Bruna também publicou um clique em que surge agachada na mata, mostrando as alcinhas finas do biquíni.

Na legenda, a atriz colocou um coração verde e deu os créditos das fotografias: “Registros da @annacostaesilva”, escreveu marcando o perfil da amiga e diretora Anna Costa e Silva, que curtiu o passeio com a atriz.