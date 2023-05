De biquíni, Bruna Linzmeyer exibe corpo natural com pelos: "Ainda mais linda"

Bruna Linzmeyer exibe corpo natural em fotos ao lado da família; veja

Conhecida pelo corpo natural e deslumbrante, a atriz Bruna Linzmeyer deixou os fãs impactados ao exibir toda a sua beleza em uma série de fotos nas redes sociais. Ela apareceu em fotos ao lado da matriarca, Dona Dette.

Com um biquíni minúsculo, ela aparece deitada em cadeiras de praia ao lado da avó. "Vó Dette e eu ou de onde vem minha doçura. Fotos do meu irmão Dinho", contou a atriz ao compartilhar as fotos com os seguidores.

Só que o que acabou chamando a atenção foram os pelos que ela exibe em suas axilas. A atriz é adepta de um visual natural e não se importa com os padrões. "Bruna e as suas axilas lindas que são sempre foco de polêmicas nos comentários", comentou um. "Mas é uma fixação com o sovaco dos outros... Terapia galera!", pediu outro. "Ainda mais linda", disse outro.

Essa não foi a primeira vez que Bruna Linzmeyer deixou os seguidores apaixonados ao exibir o corpão. No início do mês, a atriz aproveitou um dia ensolarado e de folga para renovar o bronzeado na praia. Com alguns cliques em seu perfil no Instagram, a beldade apareceu só de biquíni vermelho básico ao ser fotografada na areia de uma praia e caprichou nas poses.

Veja:

A atriz Bruna Linzmeyer agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar o seu look para curtir o lançamento do seu novo filme, chamado Medusa. Nas fotos, a estrela surgiu com um look ousado e inspirado na cantora Madonna, já que usou os icônicos sutiãs em formato de cone da década de 1990.

Além disso, ela deixou à mostra suas axilas com pelos naturais ao posar com o braço para o alto em uma das fotos. Nos comentários, os fãs falaram sobre a beleza da musa. “Zero defeitos”, disse um seguidor. “Peludona e linda”, afirmou outro. “Beleza e perfeição”, comentou mais um.