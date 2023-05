Bruna Linzmeyer posa de body cavado e pelos saltam para fora: "Perfeita"

Bruna Linzmeyer posa de body cavado em cliques bem ousados nas redes sociais; veja

A atriz Bruna Linzmeyer deixou os fãs impressionados nesta sexta-feira (5) ao aparecer nas redes sociais em uma série de cliques bem ousados publicados em seu perfil. Ela posou pleníssima e mostrou toda a sua beleza.

Nas fotos, a atriz aparece na frente de uma janela com um body branco cavadíssimo. Adepta de um corpo natural e avessa aos padrões estéticos, ela mostrou os pelos e não ligou para as possíveis críticas que poderia sofrer.

"Oi gente bonita, essa janela, né?", disparou ela ao posar para as lentes do fotógrafo Gleeson Paulino. Nas fotos, ela ainda fez charme e exibiu seu intenso par de olhos claros que é sua marca registrada.

Nos comentários, a global foi muito elogiada pelos seguidores. "Perfeita", cravou um. "Essa sabe se linda de todos os jeitos", afirmou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

De biquíni, Bruna Linzmeyer exibe corpo real com pelos

Conhecida pelo corpo natural e deslumbrante, a atriz Bruna Linzmeyer deixou os fãs impactados ao exibir toda a sua beleza em uma série de fotos nas redes sociais. Ela apareceu em fotos ao lado da matriarca, Dona Dette.

Com um biquíni minúsculo, ela aparece deitada em cadeiras de praia ao lado da avó. "Vó Dette e eu ou de onde vem minha doçura. Fotos do meu irmão Dinho", contou a atriz ao compartilhar as fotos com os seguidores.

Só que o que acabou chamando a atenção foram os pelos que ela exibe em suas axilas. A atriz é adepta de um visual natural e não se importa com os padrões. "Bruna e as suas axilas lindas que são sempre foco de polêmicas nos comentários", comentou um. "Mas é uma fixação com o sovaco dos outros... Terapia galera!", pediu outro. "Ainda mais linda", disse outro.