Bruno Fagundes revela inspiração para produzir e estrelar peça com Gianecchini: 'Potencial'

Bruno Fagundes revelou que peça serviu de inspiração para falar sobre comunidade gay

Bruno Fagundes (33) está dirigindo, produzindo e estrelando uma nova peça chamada A Herança, na qual irá contracenar com Reynaldo Gianecchini (50). Com temática de relacionamentos homoafetivos, a peça serviu de inspiração para o astro, que já assumiu fazer parte da comunidade gay. Marcando presença no Camarote Bar Brahma no Desfile das Campeãs do Anhembi, em São Paulo, ele revelou tudo sobre a produção em entrevista à CARAS Brasil.

"Na verdade, a peça me inspirou. A peça existe desde de 2019 na minha cabeça, eu estou embrionando essa peça desde 2019. Eu sou o diretor da peça junto com o Zé Henrique de Paula, que também é diretor", declarou Bruno Fagundes .

O ator, que está dirigindo a peça A Herança, compartilhou que a produção o inspirou a falar sobre sua sexualidade. "Era uma coisa que sempre estava no fundo da minha cabeça, e aí essa peça me inspirou muito mais a falar sobre o assunto da forma como deve ser falado, com naturalidade, com tranquilidade, com verdade e paz no coração", contou Bruno Fagundes.

"Como produtor, eu tenho que jogar todo o meu esforço para a peça, inclusive para que ela aconteça. Eu não posso sabotar a minha própria montagem, pegar a peça e sair fazendo novela. Então eu estou realmente focado no teatro, acho que essa peça tem um potencial de comunicação muito forte e espero ficar anos em cartaz. Meu time de produção costuma não errar, eu tenho acertado nas produções que eu faço. Então eu estou bem feliz com ela, muito feliz com o Giane, com todo o elenco, com o Felipe Hintze, que é meu irmão", explicou Bruno Fagundes, que é melhor amigo de Felipe Hintze (29).