Bruno Fagundes revela como foi assumir sua sexualidade para os pais

Após assumir namoro com o ator Igor Fernandez, Bruno Fagundes relembra a reação dos pais, Antonio Fagundes e Mara Carvalho, ao falar de sua sexualidade

O ator Bruno Fagundes está feliz da vida em seu namoro com o ator Igor Fernandez, com quem atuou na novela Cara e Coragem, da Globo. Os dois assumiram a relação publicamente há pouco tempo e ele decidiu falar abertamente sobre a sua sexualidade.

Agora, o artista relembrou a reação dos pais, o ator Antonio Fagundes e a atriz Mara Carvalho, ao contar sobre a sua sexualidade para eles quando era adolescente. “Nunca é fácil, né? Ainda mais nessa sociedade em que a gente vive, com questões estruturantes que são muito opressoras. Tem sempre uma caminhada que todo mundo tem que fazer; eu, individualmente, meu pai, minha mãe, e quem mais tiver na minha família que fez parte desse momento. É uma caminhada em que é preciso rever as projeções e reconfigurar, de certa forma, a pessoa que está na sua frente”, disse ele ao site IG Queer.

Bruno ainda contou que recebeu todo o apoio dos pais ao longo de sua vida. “Eles sempre me deram muito amor e eu sei que isso é uma sorte tremenda. Com o tempo, percebi que nada mudou, teve sim esse processo de adaptação, mas só há dois caminhos: adaptar ou ruir. Felizmente não escolhemos pela ruína e sim pelo amor. Só nos aproximamos mais”, contou.

Por fim, Bruno Fagundes contou que a revelação do namoro não foi algo planejado. “Não arquitetamos nada do que aconteceu. Passamos a virada do Ano Novo juntos, ele postou uma foto e eu repostei. Acabou. Não teve nenhuma estratégia, nenhuma intenção maior”, declarou.

Antonio Fagundes fala sobre o namoro do filho com outro ator

Em entrevista na Revista CARAS desta semana, Antonio Fagundes foi questionado se teve alguma preocupação após o filho assumir o namoro com outro homem por causa dos preconceitos da sociedade em que vivemos. E ele negou.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que ele está fazendo o que é melhor para ele”, disse o ator. Bruno Fagundes é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Mara Carvalho.