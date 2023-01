Bruno Fagundes revela motivo para nunca ter falado de sua sexualidade

Após assumir namoro com o ator Igor Fernandes, Bruno Fagundes revela que já apanhou na rua e passou mal após mentir sobre sua sexualidade

O ator Bruno Fagundes, que é filho do ator Antonio Fagundes com Mara Carvalho, desabafou ao comentar sobre a repercussão de sua sexualidade. Há poucas semanas, ele assumiu publicamente o namoro com o ator Igor Fernandes, com quem atuou na novela Cara e Coragem, da Globo. Ele surpreendeu o público com o seu romance, já que ele nunca tinha assumido um namoro anteriormente.

Assim, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele contou sobre a decisão de preservar a vida pessoal. “O fato de eu nunca ter falado sobre isso [sexualidade] antes é, talvez, por eu não me sentir seguro o suficiente. Hoje, me sinto. E acho que compartilhar a minha história pode ajudar alguém. Talvez, eu tenha a possibilidade de fazer alguém se compreender melhor. E é por isso que eu faço o que faço”, disse ele ao jornal.

Então, ele ainda contou sobre uma situação desconfortável ao ser questionado sobre sua sexualidade e contou que até passou mal após mentir. “Eu fui entrevistado ao vivo por um repórter e ele perguntou na minha cara se eu era gay. E era num contexto que não tinha absolutamente nada a ver. Respondi que não. Voltei para casa e me lembro de vomitar. Foi muito traumático, porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, e aí alguém te expõe dessa forma. É uma violência gratuita”, afirmou.

Além disso, Bruno Fagundes contou que foi vítima de violência na rua. “Sofri ao longo da minha vida diversas violências. Já apanhei na rua. Eu tinha mais ou menos 20 anos e estava andando com dois amigos, perto da Avenida Paulista. E passaram uns 20 caras... Eu me lembro de pensar enquanto apanhava: 'eu tenho sorte de nenhum deles estar com uma faca na mão ou um canivete'”, afirmou.

Antonio Fagundes se pronuncia sobre o namoro do filho com ator

Em entrevista na Revista CARAS desta semana, Antonio Fagundesfoi questionado se teve alguma preocupação após o filho, Bruno Fagundes, assumir o namoro com outro homem, o ator Igor Fernandes, por causa dos preconceitos da sociedade em que vivemos. E ele negou.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que ele está fazendo o que é melhor para ele”, disse o ator.